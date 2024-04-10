10 апреля 2024, 18:49

Евровидение осудило угрозы в сторону конкурсантки из Израиля

РИА «Новости»
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Европейский вещательный союз (EBU), ответственный за организацию конкурса «Евровидение», осудил преследование в Сети израильской участницы Эден Голан. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Представители союза отметили, что организация уважает эмоции, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, однако категорически осуждает угрозы в адрес израильской певицы.

«Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», - сказано в документе.

Организаторы конкурса также подтвердили, что в 2024 году трансляцию мероприятия будет осуществлять израильский телеканал Kan.

Ранее Израиль заменил песню для «Евровидения ». По мнению организаторов конкурса, первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом.

Израиль Евровидение Музыка конкурсы Ближний Восток
10 апреля 2024, 18:22
Владимир Епифанцев сцепился с Гошей Куценко на съемках сериала
РИА «Новости»
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На съемочной площадке нового сезона сериала «Просто Михалыч» между персонажами, которых играют актеры Владимир Епифанцев и Гоша Куценко, произошел конфликт. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В первой части сюжета главный герой Михалыч (Епифанцев) вступает в конфликт с корыстными предпринимателями под предводительством персонажа, которого играет Гоша Куценко. Михалыч принимает бой и становится на защиту своего лесного хозяйства.

Во втором сезоне противостояние обостряется и охватывает всю Сибирь, а на сторону Михалыча становятся не только его близкие, но и случайные люди.

«Мой герой вместо того, чтобы затихариться, всегда открыто идет в бой. Конечно, этот бой, на мой взгляд, всегда с ветряными мельницами, однако он честно с ними борется и не боится признаться в своих слабостях. Для него это еще и бой со своими принципами», - отметил Епифанцев.

Ранее экс-супруга актера Анастасия Веденская опровергла сообщения о конфликте ее ребенка с сыном адвоката Рената Ягудаева. Она призналась, что ее шокировала ситуация в элитной школе.

Сериалы Сибирь Актеры
10 апреля 2024, 17:05
Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта
РИА «Новости»
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Театр сатиры сообщил о дате похорон народного артиста России Александра Ширвиндта. Информация появилась на официальном сайте учреждения.

Согласно воле актера, его кремировали. Похороны состоятся 14 апреля после полудня на Новодевичьем кладбище.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», - отметили в пресс-службе учреждения.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал из-за того, что руководство отменило спектакль «Где мы?..». Часть труппы выступила против такого решения. Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер назвал сложившуюся ситуацию следствием ошибки в управлении. Он отметил, что в вверенном ему театре есть нескольких составов актеров, которые могут заменить друг друга в случае форс-мажора.

Театры Актеры
09 апреля 2024, 18:08
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
Freepik
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Заслуженный артист России, дрессировщик и актер Андрей Клыков скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера „А, Ля Русс“ Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет», - говорится в сообщении.

Андрей Клыков окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша в 1987 году. Уже будучи студентом последнего курса, он начал работать акробатом.

В 1998 году Клыков создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив вольтиж, акробатику и дрессуру. С 2001 года он принял руководство номером «Леопарды на свободе», работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных».

За свою карьеру Клыков удостоился высоких государственных наград: почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России», медали «За веру и добро».

В начале 2000-х он сыграл эпизодическую роль милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

О дате и времени похорон будет известно позднее.

Сериалы Россия Животные Актеры Телевидение
09 апреля 2024, 16:37
Песню Шнурова проверили на фейки о Беглове
РИА «Новости»
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Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета по поручению Главного управления МВД России провели анализ композиции Сергея Шнурова «Покаянная». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали видео выступления группы «Зоя» в клубе Jagger в Санкт-Петербурге, состоявшееся 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров вышел на сцену после длительного перерыва - группе «Ленинград» запретили давать концерты после песни про мусор.

Анализ песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такая экспертиза могла предшествовать возбуждению уголовного дела за клевету.

Результаты экспертизы показали, что слова песни отражают негативное восприятие губернатора ее автором. В тексте обнаружили насмешку, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. Однако лингвисты указали на то, что песня является выражением личного мнения Шнурова и его отношения к ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова на совещании. Губернатора пожурили за место города в туристическом рейтинге.

Уголовное дело Песни СПбГУ Шоу-бизнес

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