Евровидение осудило угрозы в сторону конкурсантки из Израиля

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Представители союза отметили, что организация уважает эмоции, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, однако категорически осуждает угрозы в адрес израильской певицы.

«Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», - сказано в документе.

Организаторы конкурса также подтвердили, что в 2024 году трансляцию мероприятия будет осуществлять израильский телеканал Kan.

Ранее Израиль заменил песню для «Евровидения ». По мнению организаторов конкурса, первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом.