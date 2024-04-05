05 апреля 2024, 10:59

Евгений Петросян впервые снялся в кино

Global Look Press
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Юморист Евгений Петросян дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в картине «Манюня: Приключения в Москве», которая выйдет на экраны 30 мая. Трейлер фильма вышел на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Лента станет продолжением истории, знакомой зрителям по ленте «Манюня: Новогодние приключения», которая вышла в декабре 2023 года.

В центре сюжета - летнее приключение Манюни и ее друзей в Москве 1981 года. Девочка мечтает увидеть выступление своей любимой группы «Земляне», и это становится началом серии удивительных приключений и новых знакомств на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы.

Главную роль в картине исполнил юморист Евгений Петросян. Для 78-летнего артиста этот проект в игровом кино стал дебютным.

Недавно Петросян в третий раз стал отцом. Об этом его супруга сообщила 13 марта в соцсетях. Продюсер Александр Толмацкий назвал пару безответственными родителями.

Кино Фильмы Евгений Петросян
05 апреля 2024, 11:19
Российские фильмы и подорожание билетов не помогли киносети выйти из кризиса
Freepik
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Выпуск новых российских картин и подорожание билетов не вывели кинотеатры из кризиса, который произошел на фоне пандемии и ухода Голливуда. При этом доходы владельцев крупных компаний возросли на 40%, сообщил РБК.

По данным издания, киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» заработали 1,9 миллиарда рублей чистой прибыли.

Руководство объяснило журналистам, что рост доходов обусловлен восстановлением цен на активы, обесценившиеся в 2020–2022 годах. Изначально их стоимость снизилась из-за коронавирусной пандемии, а после - ухода Голливуда. Несмотря на этот рост, полностью компенсировать убытки пока не удалось.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский указал на контентный голод, назвав его ключевой проблемой кинотеатров.

«Надо отметить, что отечественные производители нарастили темп и качество производства фильмов, но пока остаются периоды, в которые нет крупных картин, например лето», - уточнил он.

В кино дебютировал юморист Евгений Петросян. Его актерскую игру можно будет увидеть на экранах 30 мая в картине «Манюня: Приключения в Москве».

Кино Фильмы Актеры
04 апреля 2024, 17:50
Прокат фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» запретили в России
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Киноленту «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи не будут показывать в российских кинотеатрах. Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение на 25 апреля, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, картину покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В создании фильма участвовал продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия».

«Студия - не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи - „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

По сюжету картины «Министерство неджентльменских дел» действия разворачиваются в 1942 году. Банда авантюристов и первоклассных специалистов создают единое сверхсекретное боевое подразделение, а затем выполняют дерзкое задание против нацистов.

Среди актеров, исполнивших главные роли в фильме, Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

Ранее в Москве начались съемки второго сезона сериала «Мастодонт». Актер Федор Добронравов будет исполнять главную роль в проекте.

Кино Режиссер
04 апреля 2024, 17:41
Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках
РИА «Новости»
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Актер Юрий Стоянов послал режиссера Никиту Михалкова, когда тот предложил ему сыграть одного из присяжных в его фильме «12». Об этом сообщил «Царьград».

По информации издания, звонок режиссера стал для Стоянова неожиданностью. Предложение он воспринял как шутку, поскольку разговор состоялся 1 апреля.

«Да пошел ты!» - отрезал он и бросил трубку.

Однако Михалков вскоре перезвонил. В этот раз Стоянов решил проверить его намерения и попросил спеть песню «Я иду, шагаю по Москве». Михалков выполнил просьбу. Тогда актер убедился, что предложение сделано всерьез, и согласился принять участие в проекте.

Юрий Стоянов известен благодаря телепередаче «Городок», фильму «Вампиры средней полосы» и киноленте «Ландыш серебристый».

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Тогда музыкант приготовил для возлюбленной сюрприз, но в разгар ночи раздался звонок режиссера.

Режиссер Фильмы Актеры Никита Михалков
04 апреля 2024, 13:47
«Мокрушник, убийца, подонок». Актер Торсуев — о Даниле Багрове из «Брата»
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Культовый балабановский персонаж Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2» героизирует бандитизм. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился актер Владимир Торсуев, исполнивший одну из главных ролей в картине «Брат-3».

«Но, при всем уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник, убийца, подонок. Он убивает за деньги направо и налево: черных, белых, детей, женщин - какая ему разница. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» - сказал Торсуев.

При этом он отметил замечательную режиссерскую и актерскую работу в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Кинолента «Брат» режиссера Алексея Балабанова впервые зрители увидели на экранах в 1997 году. Фильм завоевал большую популярность в стране. В 2000 году состоялась премьера продолжения первой части - «Брат-2». Главную роль в обоих картинах исполнил Сергей Бодров–младший.

В этом году вышел фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Сюжет не связан с первыми частями. Актеры Юрий и Владимир Торсуевы предстали в картине в противоречивых образах: один сыграл генерала, другой - главаря банды.

«Брат-3» представят на престижном Каннском кинофестивале. По словам продюсера Юлим Переверзевой, в сегодняшних реалиях, учитывая санкции и прочие ограничения, это можно считать огромным прорывом.

Кино Режиссер Актеры

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