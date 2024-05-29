«Это печально». Никас Сафронов раскритиковал купленную Киркоровым картину

По его словам, работы художника из Дзержинска Ильи Спиченкова являются не очень качественными пародиями на американского живописца Джорджо Кондо.

Сафронов отметил, что нет смысла обсуждать покупку картин людьми, которые не разбираются в высоком современном искусстве.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», - пояснил Сафронов.

По его словам, нужно продвигать отечественных художников с авторским стилем и неповторимым почерком.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации», - сказал Сафронов.

Накануне Киркоров опубликовал в соцсетях купленную картину Спиченкова. Артист отметил, что работа идеально вписалась в Театральную зону в его доме.

Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» - некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.