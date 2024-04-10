«Это неправомерно». Сокуров назвал скандал вокруг фильма с Ургантом истерией

«Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно. Это сумасшедшие люди», - сказал режиссер.

Сокуров заявил, что вводить запреты на кино недопустимо, особенно когда речь идет о художественных фильмах. Режиссер подчеркнул, что активистов, инициирующих преследование кинолент, нужно «призвать к порядку».

Сокуров также опроверг слухи о своей причастности к продюсированию фильма, уточнив, что его фонд предоставлял лишь производственную поддержку. При этом он упомянул, что лично не знаком с Ургантом и не видел сам фильм, но подчеркнул право режиссера картины Николая Солодникова демонстрировать свое произведение.

За призыв к запрету картины выступил активист Виталий Бородин, обратившийся с соответствующим заявлением к министру культуры России Ольге Любимовой.

Кроме этого, Сокуров обвинил Солодникова в плагиате из-за названия фильма. Тот якобы заимствовал его из рассказа писателя Юрия Казакова.