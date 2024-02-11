11 февраля 2024, 14:34

«Это хайп». Продюсер Самойленко сравнил «Слово пацана» с вечеринкой Ивлеевой

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Кинокартина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из самых нашумевших в России. Но криминальная драма Жоры Крыжовникова вызвала неоднозначные эмоции. Актер и продюсер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал, в котором снялся его сын Александр. В беседе с «360» артист признался, что сценарные решения проекта очень сомнительны. Он даже не понял, о чем фильм.

В разговоре с Ксенией Жеребцовой он заявил, что вообще неизвестно, ради чего снимали сериал. Есть и более достойные фильмы о романтизации бандитизма.

«Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне „Однажды в Америке“ - куда более романтизм и бандитизм. Там история дружбы, предательства. И это меня захватывает с первой секунды! А здесь вы можете в двух словах сказать, о чем этот фильм? Ну серьезно!» - омтетил актер.

Самойленко- старший добавил, что почти про любое кино можно сказать, что оно о жизни «того поколения». В этой картине не хватает событий, которые могли бы ввести зрителя во вторую, третью, пятую серии. Но даже главный герой «Слова пацана», по мнению продюсера, не интересен.

Актер и продюсер признался, что заставил себя посмотреть вторую серию лишь потому что там играет его сын Александр. Артист добавил - многие говорили о том, что нужно дотянуть до пятой серии, тогда становится интереснее. Но ведь надо себя перебороть и еще дойти до нее.

«Как про „голую вечеринку“. С моей точки зрения - это хайп, который подняли вокруг него. Я думаю, что даже создатели», - заключил собеседник «360».

Ранее прославившийся в «Слове пацана» актер Никита Кологривый поскандалил на Первом канале , обсуждая фильм «Подельники». Ведущий Александр Гордон на шоу «Закрытый показ» попросил артиста описать содержание фильма, но в ответ услышал пространное рассуждение.

Сериалы Фильмы Россия История Актеры
10 февраля 2024, 14:01
«Даже в блокадном Ленинграде ставили спектакли». Самойленко-старший — о комедии сейчас
Телеканал «360»
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В самые тяжелые для страны времена люди все равно нуждались в искусстве. Даже во время Великой Отечественной войны они ходили в кино, театры и на концерты. Актер Александр Самойленко-старший в проекте «Жеребцова и точка» рассказал об актуальности развлекательного контента в сегодняшних реалиях.

По его словам, в ситуациях, которые сейчас происходят в стране и мире, люди не замкнулись на своих переживаниях. Жизнь продолжается.

«Так и должно быть. Даже во время Великой Отечественной войны происходила жизнь и шла жизнь, люди веселились, играли в театре. В том же блокадном Ленинграде за три года было поставлено огромное количество музкомедий, спектаклей и премьерных спектаклей. Люди все равно приходили, несмотря на голод, бомбежки», - отметил актер.

Самойленко-старший добавил, что публике это было нужно, как и нам сейчас. Нельзя постоянно находиться в стрессовых ситуациях, которые нас так или иначе окружают.

«Жизнь - вообще стрессовая ситуация, поэтому не думаю, что нужно выключить телевизор, перестать смотреть кино, убрать театры, музеи и фестивали», - заключил он.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили обрушился с критикой на новый фильм «Мастер и Маргарита». Он пообещал не смотреть новую экранизацию романа.

Музеи Кино Театры Актеры Москва
09 февраля 2024, 03:03
Сыгравший Воланда Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа
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Народный артист СССР Олег Басилашвили, который сыграл Воланда в мини-сериале «Мастер и Маргарита», не будет смотреть новую экранизацию романа. Об этом он заявил изданию «Абзац».

«Я не смотрел новую версию „Мастера и Маргариты“. Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят», - заявил он.

Басилашвили сделал вывод, что новый фильм является самостоятельным художественным произведением и точно не относится к писателю Михаилу Булгакову. Артист решил не тратить время на просмотр картины.

Ранее активисты «Зова народа» потребовали занести в список экстремистов и террористов режиссера новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Активисты призвали возбудить дело против него за распространение недостоверной информации о ВС России. Поводом для этого послужили посты культурного деятеля в социальных сетях.

Кино Фильмы Актеры
08 февраля 2024, 10:54
Расписанные основателем группы «Кино» кеды выставят на онлайн-торги за 400 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Обувь, которую расписал на память основатель рок-группы «Кино» Виктор Цой, выставят на онлайн-аукционе 10 февраля. Об этом РИА «Новости» заявил основатель компании «Филателистическая студия Игоря Пугачева» Игорь Пугачев.

Он отметил, что культовый музыкант расписал кеды в 1988 году во время встречи с участником группы «Агата Кристи» Александром Козловым.

«Их выставили на продажу друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды», - подчеркнул Пугачев.

В описании аукционного лота сообщили, что у Цоя не было своей мастерской, и часть работ он создавал на случайно попавшихся ему предметах: кусках картона, бумаги и полиэтилена.

Ранее аукционный дом выставил на продажу повязку легендарного американского гитариста Джими Хендрикса. Аксессуар оценивается в 13,5 тысячи долларов. По мнению экспертов, стоимость повязки может увеличиться до 40 тысяч долларов, так как музыкант появлялся с ней на знаменитом концерте в клубе «Филмор Ист» в Нью-Йорке, проинформировал TMZ.

Рубль Кино Виктор Цой
08 февраля 2024, 01:55
Финалистка шоу «Голос.Дети» Эден Голан представит Израиль на Евровидении-2024
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Певица из Тель-Авива Эден Голан будет представлять Израиль на Евровидении-2024. Это право она получила, победив в национальном шоу Hakochav Haba, сообщило издание The Times of Israel.

«Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении», - поделилась эмоциями Голан.

В финале национального шоу 20-летняя певица обошла трех конкурентов. Песню, с которой Голан выступит на Евровидении в Швеции, объявят позднее.

Эден Голан родилась в Тель-Авиве, в шестилетнем возрасте переехала с семьей в Москву, где прожила 13 лет. В 2018 году Эден приняла участие в музыкальном шоу «Голос.Дети», в котором дошла до финала в команде Пелагеи. В 2017 Голан стала участницей группы Cosmos Girls лейбла Григория Лепса.

Также Голан выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке. После начала СВО певица с семьей вернулась в Израиль.

Минкульт России выступил за создание музыкального конкурса «Интервидение» взамен «Евровидения». МИД РФ поддержал идею организации Евразийского кинофестиваля, кинопремии и музыкального конкурса.

Израиль Дети Евровидение Шоу Голос конкурсы

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