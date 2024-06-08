08 июня 2024, 00:28

«Еще есть возможность». Певица Асия заявила об уходящем тренде на каверы

Телеканал «360»
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Хорошо записанная кавер-версия известной песни помогает молодым исполнителям заявить о себе появлением в чартах. Пик таких композиций пришелся на прошлый год, а сейчас уже постепенно угасает. Об этом в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик рассказала певица Асия (настоящее имя Анастасия Алентьева).

Она подчеркнула, что в ее случае первый же записанный кавер оказался очень популярным.

«Это была песня Мота „Капкан“. Я не умела играть на фортепиано, меня научили ребята, как аккомпанировать себе. Я могла играть с листа, но не понимала, как строится аккомпанемент. Мне показали аккорды на гитаре и как их играть на фортепиано. Я как-то убого эти четыре аккорда играла и пела», - рассказала певица.

Асия пояснила, что раньше молодые исполнители снимали свои каверы на видео, их репостили. В социальных сетях была целая культура. Она также сняла свою версию «Капкана» и записала 15-секундный ролик.

«Его заметили музыкальные паблики и сделали с ним то ли рекламу, то ли что-то еще, у меня было очень много просмотров и этот кавер как-то завирусился и после этого я начала снимать дальше», - поделилась певица.

Исполнительница добавила, что сейчас каверы стали очень серьезной индустрией, но несмотря на это, из чартов они скоро уйдут. Поэтому сейчас у молодых музыкантов осталось не так много времени, чтобы сделать собственную версию известной песни и как-то о себе заявить.

«Сейчас, наверное, еще есть возможность залететь в тот вагон и как-то о себе заявить», - заключила Асия.

Кавер-версия певицы Полины Гагариной на песню Виктора Цоя «Кукушка» довела артистку до суда. Иск подала коллега по цеху - певица Ольга Кормухина, которая обвинила исполнительницу в копировании. Процесс длился почти три года и в итоге суд отказал истцу в удовлетворении иска.

Песни Интервью
07 июня 2024, 21:20
«Мои идеи опасны». Философ Дугин объяснил страх Запада перед своими работами
РИА «Новости»
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Страны Запада занимаются уничтожением собственных корней и культуры. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой на Петербургском международном экономическом форуме заявил философ и политолог Александр Дугин.

Он пояснил, что этот вопрос обсуждал с американским журналистом Такером Карлсоном, которое после публикации на различных платформах собрало огромное количество просмотров и комментариев со стороны западной публики.

Дугин подчеркнул, что в странах Запада его знают достаточно хорошо, так как его книги перевели на множество языков мира. Но часть из них недоступна для простых людей. В частности, продажи на крупнейшем мировом маркетплейсе Amazon его произведений запрещены якобы из-за пропаганды национализма.

«На Западе меня знают и понимают, что мои идеи опасны для их гегемонии. По крайней мере для таких глобалистских центров. С Такером Карлсоном мы говорили именно об этом. Он спросил меня, как я оцениваю деградацию западной цивилизации», - заявил философ.

Собеседник подчеркнул, что сильно удивился заявлению журналиста о том, что в России философская мысль есть, а в США нет. Дугин пояснил, что современные мыслители есть везде, но проблема в том, что людям о них просто неизвестно.

«Современная западная цивилизация уничтожает собственные корни. Поэтому этот диалог был не знакомством западной публики со мной, а знакомство Запада со своей собственной культурой, которую они отменяют и утрачивают на глазах», - добавил философ.

Дугин отметил, что в комментариях к интервью Карлсону многие зрители согласились с позицией, которую он высказывал. По его словам, его выступление заставило западных зрителей задуматься, что не так с проводимой политикой, начать анализировать причины происходящего, а также искать выходы из сложившейся ситуации.

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина во время своей поездки в Москву весной этого года. В ходе общения с корреспондентом мыслитель объяснил, что США не готовы принять президента России Владимира Путина из-за продвижения традиционных ценностей.

США Россия Интервью Запад Такер Карлсон ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 18:57
Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»
Global Look Press
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На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.

Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.

Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.

Россия Телевидение ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:57
Владимир Машков станет директором театра «Современник»
Global Look Press
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Актера театра и кино Владимира Машкова назначат новым директором театра «Современник». О кадровых изменениях в московских учреждениях культуры рассказали на сайте столичного мэра.

«Новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии отметили, что Машков, Герасимов и Богомолов сохранят должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, в Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.

По словам главы московского департамента культуры Алексея Фурсина, принятые решения позволят эффективнее управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара. Он отметил, что Машков, Герасимов и Богомолов повысили популярность своих театров среди зрителей, разнообразили репертуар и показали бережное отношение к театральным традициям и наследию легендарных артистов.

«Работа в „Современнике“ для меня - большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», - прокомментировал назначение Машков.

Ранее главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Он заявил, что доработает сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Россия Театры Актеры Театр "Современник"
07 июня 2024, 10:32
Умер актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф
Freepik
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На 78-м году жизни скончался британско-канадский актер Алан Скарф. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Скарф скончался 28 апреля в своем доме в Лонгее, Квебек, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной стал рак толстой кишки.

Алан Скарф родился в Англии и вырос в Ванкувере. Он выступал в театрах Европы, США и Канады и в 1988 году добрался до Бродвея. Параллельно артист начал сниматься в фильмах. Получил известность благодаря ролям в картинах «Двойной удар» и «Смертельное оружие 3».

Артист был дважды женат. У него остался сын, актер Джонатан Скарф, и дочь, композитор Тосия Скарф.

США Фильмы Актеры

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