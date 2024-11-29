29 ноября 2024, 21:20

Экс-гендиректор Третьяковки выступит на «Перезагрузке 2.0» в Зарайске 30 ноября

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В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В рамках мероприятия 30 ноября запланирована насыщенная программа, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля посетят Дом Мачтета, Зарайский кремль, собор и колокольню. В арт-пространстве на Красноармейской пройдут вокальные, танцевальные и арт-перформансы, а также откроется выставка.

Главным событием дня станет выступление генерального директора Третьяковской галереи в 2015–2023 годах, искусствоведа, куратора международных музейных выставочных проектов Зельфиры Трегуловой. Она прочитает лекцию «Культурные пространства как драйвер регионального развития. Большой эффект для малых городов».

Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 ноября.

Проект «Перезагрузка 2.0» задуман как живой обмен опытом между зрителями и художниками.

Выставки Зарайск Художники Фестивали
11 ноября 2024, 03:27
«Любовь Советского Союза» потеснила «Огниво» в российском кинопрокате
РИА «Новости»
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Лидером кинопроката в России и странах СНГ стал фильм «Любовь Советского Союза», заработавший 160 миллионов рублей за выходные. Об этом сообщил kinobusiness.com

Премьерная картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заняла первое место, потеснив «Огниво». Кассовые сборы «Любви Советского Союза» с 7 по 10 ноября составили 160 миллионов рублей, лидера прошлой недели - 125,9 миллиона.

Третью строчку заняла американская картина «Миссия Красный» с 50,8 миллионами рублей, четвертую - «Веном: Последний танец» с 48,9 миллионами. Российский фильм «Руки вверх!» оказался на пятом месте с кассовыми сборами в размере 46,8 миллиона рублей.

Популярным фильмом остается оскароносный «Титаник». Актриса Кейт Уинслет спустя 27 лет после его выхода раскрыла подробности одного из самых душещипательных эпизодов. Оказалось, ее героиня спаслась не на двери, а на обломке от лестницы.

Кино Фильмы Россия СНГ
06 ноября 2024, 09:45
Молодые музыканты стали участниками первого джазового фестиваля во Фрязине
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Фрязинская детская школа искусств стала площадкой для проведения первого джазового фестиваля. На сцену перед зрителями и жюри под руководством народного артиста России Игоря Бриля вышли ученики и выпускники подмосковных школ.

Музыкальное событие объединило более 250 участников и зрителей. Жюри, поставив оценку мастерству владения инструментами, артистизму и умению создавать уникальные образы произведения, определило лауреатов в четырех возрастных группах и пяти номинациях.

Джазовый фестиваль организовали администрация Фрязина, Союз композиторов Евразии и компания «Газпромнефть - смазочные материалы», которая занимается проектом по поддержке одаренных детей в рамках программы «Газпром нефти» «Родные города», посвященной социальным инвестициям.

«Наша компания уделяет огромное внимание социальным проектам. Это инициативы в самых разных сферах - культуре, экологии, спорте, образовании. В совокупности их эффект направлен на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле», - рассказал о проекте генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин заявил, что такие мероприятия объединяют творческих людей и помогают начинающим артистам найти наставников.

«Надеюсь, конкурс станет традиционным и поможет сотням детей развить свои творческие способности», - добавил он.

Заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова отметила, что юные музыканты не только продемонстрировали свои таланты, но и получили ценные советы от специалистов.

«Формируя планы по развитию наукограда, мы всегда уделяем внимание культурным проектам, потому что это важное направление, объединяющее все поколения», - пояснила она.

Шувалова добавила, что исполнение джазовых композиций подарило зрителям отличный праздник и яркие эмоции от нового прочтения известных композиций.

Дети Музыка Фестивали Фрязино Газпром нефть
29 октября 2024, 17:07
Культовый драм-н-бейс-рейв «Пиратская Станция» с новой постановкой в Москве
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В «ВК Стадиум» 2 ноября состоится московская премьера культового драм-н-бейс-фестиваля «Пиратская Станция». На этот раз с новой постановкой «Космос». Это межгалактическое шоу при участии каскадеров и танцоров в антураже оригинальных декораций и мощных спецэффектов. Режиссеры и артисты превратят легендарный рейв родом из Санкт-Петербурга в настоящий̆ перформанс.

Космическим шаттлом будут управлять яркие представители своего вида, а именно: Леди Вакс, ОЗМА, Мейдж, Хелл Китчен, Гвоздь, а также Смоки Ди в роли ведущего. Космос хранит в себе очень много тайн и загадок. Секретными гостями станут два иностранных пришельца, чьи имена раскроют на фестивале.

Тысячи людей отправятся в грандиозную космическую одиссею, преодолев законы времени и пространства, совершат полет к далеким планетам и вступят в контакт с инопланетными существами. Пройдя сквозь метеоритный дождь и галактический шторм, гости шоу станут свидетелями парада планет и солнечного затмения, постигнут тайну черной дыры и великого ничто.

Впервые самый масштабный драм-н-бейс-фестиваль «Пиратская Станция» состоялся в 2003 году. За свою 20-летнюю историю создатели проекта подарили зрителям фееричные художественные постановки в Москве и Санкт-Петербурге, темами которых становились Революция, Любовь, Цирк и многие другие.

Когда: 2 ноября 2024 года, начало в 22:00 Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, к. 17 Подробности на сайте: https://www.radiorecord.ru/event/44248 Продавец: ООО «ШОУГОУГОУ», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, К. 1 литер Г, пом. 3н Раб. М. 2

Санкт-Петербург ВКонтакте Концерты
27 октября 2024, 19:45
Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимут на китайский лад
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В ближайшее время начнутся съемки ремейка фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Проектом будет заниматься режиссер Федор Бондарчук, сообщил портал Ng72.ru.

По данным издания, героями новой кинокомедии будут китайцы. Новый фильм ориентируют на китайского зрителя, что принесет ему дополнительный доход, кроме кинопроката в России. Также известно, что киноленту будут снимать совместно с одной из киностудий КНР.

Продюсер Владимир Досталь ранее выступил против съемок ремейка «Невероятных приключений итальянцев в России». По его словам, кинематографистам следовало бы снимать что-то новое, а не повторять за великими режиссерами.

Режиссер Жора Крыжовников работает над съемками сериала по сюжету фильма «Москва слезам не верит».

Главные роли в нем сыграют Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина и другие актеры.

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