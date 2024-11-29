Экс-гендиректор Третьяковки выступит на «Перезагрузке 2.0» в Зарайске 30 ноября

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Фрязинская детская школа искусств стала площадкой для проведения первого джазового фестиваля. На сцену перед зрителями и жюри под руководством народного артиста России Игоря Бриля вышли ученики и выпускники подмосковных школ.

Музыкальное событие объединило более 250 участников и зрителей. Жюри, поставив оценку мастерству владения инструментами, артистизму и умению создавать уникальные образы произведения, определило лауреатов в четырех возрастных группах и пяти номинациях.

Джазовый фестиваль организовали администрация Фрязина, Союз композиторов Евразии и компания «Газпромнефть - смазочные материалы», которая занимается проектом по поддержке одаренных детей в рамках программы «Газпром нефти» «Родные города», посвященной социальным инвестициям.

«Наша компания уделяет огромное внимание социальным проектам. Это инициативы в самых разных сферах - культуре, экологии, спорте, образовании. В совокупности их эффект направлен на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле», - рассказал о проекте генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин заявил, что такие мероприятия объединяют творческих людей и помогают начинающим артистам найти наставников.

«Надеюсь, конкурс станет традиционным и поможет сотням детей развить свои творческие способности», - добавил он.

Заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова отметила, что юные музыканты не только продемонстрировали свои таланты, но и получили ценные советы от специалистов.

«Формируя планы по развитию наукограда, мы всегда уделяем внимание культурным проектам, потому что это важное направление, объединяющее все поколения», - пояснила она.

Шувалова добавила, что исполнение джазовых композиций подарило зрителям отличный праздник и яркие эмоции от нового прочтения известных композиций.