Эффект бабочки. Какой киноляп не заметили фанаты сериала «Великолепный век»?

По мнению журналистов, ошибка режиссера связана с персонажем Виктории - Садыки Хатун. Девушка проникла во дворец в виде служанки, чтобы отомстить султану за смерть своего возлюбленного - коменданта венгерской крепости графа Ариэля.

Авторы статьи отметили, что у девушки на шее можно увидеть татуировку в виде бабочки. В то время женщины не делали татуировки просто для украшения, и такая метка очевидно говорила, что Садыка - не та, за кого себя выдает. Так что девушку с татуировкой вряд ли бы подпустили близко к султану.

Ранее стало известно, что в советский фильм «Кавказская пленница» закрались целых три киноляпа. Причем все они - в одной сцене. Странности происходят на 21 минуте фильма, когда герой Вицина Трус продает билеты на урок танцев.

Впрочем, в фильмах Гайдара киноляп мог оказаться художественным приемом. В киноновелле «Наваждение» показали библиотеку со странным графиком работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.