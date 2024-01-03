03 января 2024, 23:52

Джордж Мартин не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов»

РИА «Новости»
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Есть три анимационных проекта по миру «Песни льда и пламени». Пока они не одобрены, но вскоре это может случиться, написал писатель Джордж Мартин в своем блоге.

По словам фантаста, эти проекты создали совместно со студией HBO. Они находятся на стадии разработки и в производство не запущены. Однако скоро планы могут измениться.

Особенно это касается истории исследователя Морского Змея - Корлиса Велариона, который отправляется в плавание по Эссосу. Вероятнее всего, эта часть станет приквелом сериала «Дом Дракона».

Съемки киноверсии, по мнению Мартина, были бы очень дорогими, так как большая часть сюжета связана с морскими приключениями.

«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты. <…> Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации», - отметил писатель.

И июне Джордж Мартин сообщил о временной простановке сотрудничества с компанией HBO. Из-за этого киностудия потеряла право на консультации с писателем по поводу второго сезона сериала «Дом дракона».

HBO Сериалы Игра престолов История Писатели
02 января 2024, 22:14
Обидный киноляп нашли в самом начале фильма «Ирония судьбы»
РИА «Новости»
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Практически ни один фильм не обходится без киноляпов. Современные технологии помогают исправлять ошибки, но с советскими фильмами все было сложнее. Не исключением стал и культовый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил сайт «Аргументы и факты»

Картина повествует о необычной истории знакомства учительницы русского языка из Ленинграда и врача из Москвы. Тем обиднее киноляп, который виден в самом начале фильма. В титрах появляется «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь» с ошибкой в слове «исключительно».

Другой киноляп связан с географией фильма. Некоторые кадры создатели снимали в Ленинграде. Главная героиня едет на Московский вокзал, чтобы купить билеты до Москвы незваному гостю, но оказывается в Центральных железнодорожных кассах, которые находятся совсем в другом месте.

Киноляпы есть и в других советских картинах, которые стали классикой кино. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сообщил Life.

Не исключением стал и современный фильм «Слово пацана». Многие ошибки создателей этой картины связаны с особенностями показанной там эпохи.

Кино Фильмы История Москва
02 января 2024, 19:56
Названы самые популярные новинки новогоднего кинопроката России
РИА «Новости»
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Российские фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали лидерами по сборам в первый день новогоднего проката России. Об этом сообщил профильный сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Продолжение популярной комедии Клима Шипенко «Холоп-2» установило новый рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 1 января кассу в размере 295 миллионов рублей. Это на 24% больше, чем первый день проката прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка».

Окончательные итоги «новогодней битвы» между двумя лидерами аналитики подведут 2 января: день обычно считают самым насыщенным по количеству зрителей.

Отличный старт «Холопа-2» не сказался на падении сборов «Бременских музыкантов». Благодаря разной аудитории картина собрала за один день проката 199 миллионов рублей и заняла вторую строчку по сборам за первый день. Этот результат выше, чем у первой части фильма «Холоп», вышедшей в прокат в 2020 году, и фильма «Последний богатырь: корень зла» 2021 года.

Общая касса обоих фильмов за первый день проката оказалась феноменальной и составила почти полмиллиарда рублей.

В топ-3 самых популярных фильмов среди россиян на новогодних праздниках вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Прокат картины начался в конце 2023 года, за все время показов он собрал почти 150 миллионов рублей.

Все три отечественные картины заняли 82% всех сеансов российских кинотеатров. Поэтому единственной иностранной картиной в рейтинге оказался байопик Майкла Манна «Феррари» с весьма скромным показателем в 9,8 миллиона рублей.

Кино Россия
31 декабря 2023, 19:21
Создатели «Слова пацана» намекнули на работу над вторым сезоном
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своем Instagram* Крыжовников опубликовал совместное фото со сценаристом Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», - подписал режиссер под снимком.

Комментаторы под постом Крыжовникова разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею снять второй сезон сериала про казанских подростков. Другие выразили мнение, что продолжение истории может испортить впечатление о проекте.

Актер Александр Самойленко - младший, который исполнил роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала. Он также указал на профессионализм режиссера Крыжовникова.

Ведущие российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. На первом месте оказался сериал «Слово пацана».

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Сериалы Режиссер Работа Актеры
30 декабря 2023, 18:21
Церемонию прощания со сценаристом Юрием Арабовым посетили более 100 человек
РИА «Новости»
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Более 100 человек пришли на церемонию прощания со сценаристом, писателем и поэтом Юрием Арабовым. Об этом сообщил «Коммерсант».

Церемонии прощания и отпевания проходили в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. Проводить писателя в последний путь пришли студенты и выпускники ВГИКа, его ректор Владимир Малышев, а также режиссеры Сергей Мирошниченко, Николай Лебедев и Александр Сокуров.

Знаменитого сценариста похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище.

Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. За годы творчества писатель создал сценарии к множеству проектов. Он участвовал в создании сериала «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, фильмов «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Дебютной работой Арабова стал сценарий кинокартины «Одинокий голос человека», вышедшей в 1987 году. В 2008 году сценарист помог режиссеру Кириллу Серебренникову поставить фильм «Юрьев день», который стал лауреатом международных премий.

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