Драма с российскими актерами получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

По сюжету фильма, экзотическая танцовщица в результате шумного и бурного романа становится женой сына российского бизнесмена. Последнего сыграл Эйдельштейн. Только семейная идиллия рушится, так как родители ее избранника не одобрили этот союз. Они специально приехали из России, чтобы убедить сына аннулировать брак.

Критики в Каннах назвали картину реалистичной версией «Красотки». Бейкер, забирая приз, заявил, что посвятил его всем секс-работницам.

В фильме также сыграла Дарья Екамасова и армянские актеры Карен Карагулян и Ваче Товмасян.

Бейкер стал первым американским режиссером, получившим главный приз кинофестиваля с тех пор, как Терренс Малик получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Древо жизни» в 2011 году. Кроме того, «Анора» - третий его фильм, дебютировавший в Каннах.

Ранее сообщили, что зрители в Каннах после просмотра «Аноры» аплодировали стоя в течение семи с половиной минут.