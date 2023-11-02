Досадный киноляп обнаружили спустя полвека в фильме «Доживем до понедельника»

Учитель истории Илья Семенович представлен в картине как безупречный, образованный интеллигент. Но он допустил ошибку, рассказывая ученикам о восстании на крейсере «Очаков».

«Приходят революционные моряки с крейсера „Очаков“ и говорят: „Вы нужны флоту и революции“. А ты знаешь, что бунт обречен, ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии, со скоростью восемь узлов в час не выстоит», - рассказывает герой Тихонова.

Слух резанула фраза «восемь узлов в час». Школьный учитель, далекий от морской тематики, допустил ошибку, правильно - «восемь узлов». Узел в морской терминологии означает скорость в милях в час.

Историк, специализирующийся на морской тематике Дмитрий Мазур подтвердил, что такая ошибка весьма распространена среди «сухопутных» людей.

Роль Гоши в картине «Москва слезам не верит» едва не стала роковой для Алексея Баталова. В погоне за достоверностью режиссер нанял спортсменов, которые в сцене драки едва не покалечили актера.