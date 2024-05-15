Домогаров в письме объяснил свой уход из Театра имени Моссовета

«С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра <…> Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное - это ощущение невозможности ничего изменить!» - заявил он.

По словам артиста, желание уйти возникло у него еще в прошлом году. Однако актер остался, чтобы «сохранить единственный свой спектакль в репертуаре - „Ричард III“» и из уважения к зрителям. Домогаров даже постарался смириться с тем, что в анонсах спектакля не указывали его имя и не финансировали его рекламу со стороны учреждения.

Актер отметил, что много раз писал письма руководству, где обосновывал свою позицию по важным вопросам, однако ему не отвечали. Спектакль «Ричард III» фактически разваливался из-за неграмотного ввода второго состава и отсутствия контроля со стороны постановки.

«Надо признать, что спектакля „Ричард III“ - той нити, которая связывала меня с Театром имени Моссовета, - больше нет. Как нет и того театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», - отметил Домогаров.

Об уходе актера из театра стало известно 15 мая. Причиной его увольнения стал конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым. Ранее артист неоднократно заявлял, что они уничтожают репутацию культурного учреждения.