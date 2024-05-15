15 мая 2024, 01:41

Домогаров в письме объяснил свой уход из Театра имени Моссовета

РИА «Новости»
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Народный артист РФ Александр Домогаров раскрыл подробности своего ухода из Театра Моссовета в открытом письме. Содержимое послания опубликовал сайт mk.ru.

«С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра <…> Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное - это ощущение невозможности ничего изменить!» - заявил он.

По словам артиста, желание уйти возникло у него еще в прошлом году. Однако актер остался, чтобы «сохранить единственный свой спектакль в репертуаре - „Ричард III“» и из уважения к зрителям. Домогаров даже постарался смириться с тем, что в анонсах спектакля не указывали его имя и не финансировали его рекламу со стороны учреждения.

Актер отметил, что много раз писал письма руководству, где обосновывал свою позицию по важным вопросам, однако ему не отвечали. Спектакль «Ричард III» фактически разваливался из-за неграмотного ввода второго состава и отсутствия контроля со стороны постановки.

«Надо признать, что спектакля „Ричард III“ - той нити, которая связывала меня с Театром имени Моссовета, - больше нет. Как нет и того театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», - отметил Домогаров.

Об уходе актера из театра стало известно 15 мая. Причиной его увольнения стал конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым. Ранее артист неоднократно заявлял, что они уничтожают репутацию культурного учреждения.

Спектакль Театры Актеры
15 мая 2024, 00:14
Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Александр Домогаров действительно подал заявление на увольнение из Театра Моссовета. Эту информацию подтвердил руководитель учреждения Евгений Марчелли в беседе с РИА «Новости».

«Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу», - сказал он.

О решении Домогарова уволиться из театра стало известно сегодня вечером. Последний рабочий день артиста в учреждении будет 28 мая. Причиной для такого поступка, вероятно, стал конфликт актера с Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Артист несколько раз говорил о том, что перечисленные люди уничтожают репутацию театра.

Театры Актеры
14 мая 2024, 18:23
Умерла советская актриса Байба Индриксоне
Freepik
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Советская и латвийская актриса театра и кино Байба Индриксоне скончалась на 93-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Латвийского национального театра.

Артистка ушла из жизни во вторник. Церемонию прощания запланировали на 20 мая. Она пройдет в Белом зале Латвийского национального театра в 12:00.

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Ее актерская деятельность началась с участия в фильме «Райнис» 1949 года. После окончания в 1952 году драматического отделения Государственной консерватории Латвийской ССР артистка посвятила свою жизнь работе в Латвийском национальном театре.

Она запомнилась зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Театр», «Без вести пропавший», «Сильные духом», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Слуги дьявола» и многих других.

Кино Театры
14 мая 2024, 17:24
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Домогаров подал заявление в отдел кадров сегодня, 14 мая. Последний рабочий день известного актера наступит 28 мая. Директор артиста доставила документ в театр и подтвердила, что Домогаров больше не будет там появляться. Трудовую книжку заберет его адвокат.

Основным фактором, побудившим ведущего артиста покинуть труппу, стал его конфликт с новым художественным руководителем, Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Домогаров неоднократно заявлял, что их действия направлены на уничтожение репутации знаменитого учреждения.

Осенью народного артиста отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Причиной стало его участие в фестивале на Кипре.

Театры Актеры
14 мая 2024, 15:05
Фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих
Global Look Press
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Фильм актера Брэда Питта о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих в мире. Его бюджет превысил 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Сarscoops.

Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, а в качестве исполнительного продюсера - семикратный чемпион мира и выдающийся гонщик Льюис Хэмилтон.

Главную роль в кинофильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль бывшего гонщика Сонни Хэйса. Пережив страшную аварию, Хэйс оставил Формулу-1, но по просьбе друга решает вернуться на большие гонки. Он становится наставников молодого талантливого британца, будущего чемпиона Джошуа Пирса.

Для съемок Питт прокатился на настоящем гоночном автомобиле. Вместе с партнером по площадке Демсоном Идрисом он пилотировал машины, адаптированные под гонки Формулы-1. Это потребовало дополнительного обучения и страховки, что внесло свой вклад в общую стоимость фильма. Первоначально картину оценивали в 140 миллионов долларов.

Производство фильма началось в июле 2023 года, прямо перед забастовкой профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Голливуд приостановил съемки на 118 дней, что также существенно повлияло на затраты киногруппы.

Распространение фильма будет происходить через сервис Apple TV. Продюсеры надеются с помощью подписок пользователей компенсировать затраты на производство.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик» с Питтом в главной роли. Эта лента должна была стать последним проектом автора «Криминального чтива».

Кино Фильмы Машины Актеры Брэд Питт

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