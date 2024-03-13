Документальный фильм о малой родине Камилы Валиевой и Shaman’а покажут в 26 странах мира

Картину сняли Дмитрий Хрусталев и Екатерина Кожакина. Космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие на несколько дней вернулись в регионы, где родились и выросли. Они поделились воспоминаниями и оценили, как изменился родной край за последние годы.

Премьера фильма «Спасибо, родная!» состоялась 8 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Его посмотрели 1500 человек. К ним присоединятся зрители за рубежом - картину перевели на 12 иностранных языков и покажут в 26 странах мира. В их числе Замбия, Буркина-Фасо, Куба, Турция, Танзания и Болгария. Сеансы пройдут в представительствах Россотрудничества, на национальных телеканалах и в соцсетях.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в ноябре 2023 года. Она продлится до 8 июля.