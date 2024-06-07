07 июня 2024, 18:57

Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»

Global Look Press
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На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.

Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.

Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.

Россия Телевидение ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:57
Владимир Машков станет директором театра «Современник»
Global Look Press
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Актера театра и кино Владимира Машкова назначат новым директором театра «Современник». О кадровых изменениях в московских учреждениях культуры рассказали на сайте столичного мэра.

«Новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии отметили, что Машков, Герасимов и Богомолов сохранят должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, в Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.

По словам главы московского департамента культуры Алексея Фурсина, принятые решения позволят эффективнее управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара. Он отметил, что Машков, Герасимов и Богомолов повысили популярность своих театров среди зрителей, разнообразили репертуар и показали бережное отношение к театральным традициям и наследию легендарных артистов.

«Работа в „Современнике“ для меня - большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», - прокомментировал назначение Машков.

Ранее главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Он заявил, что доработает сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Россия Театры Актеры Театр "Современник"
07 июня 2024, 10:32
Умер актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф
Freepik
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На 78-м году жизни скончался британско-канадский актер Алан Скарф. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Скарф скончался 28 апреля в своем доме в Лонгее, Квебек, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной стал рак толстой кишки.

Алан Скарф родился в Англии и вырос в Ванкувере. Он выступал в театрах Европы, США и Канады и в 1988 году добрался до Бродвея. Параллельно артист начал сниматься в фильмах. Получил известность благодаря ролям в картинах «Двойной удар» и «Смертельное оружие 3».

Артист был дважды женат. У него остался сын, актер Джонатан Скарф, и дочь, композитор Тосия Скарф.

США Фильмы Актеры
05 июня 2024, 19:09
Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть
РИА «Новости»
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Использование современных технологий для создания анимационных фильмов не скажется на их внутреннем наполнении и сохранит в проектах душу, потому что основу сюжета и героев все равно придумают люди. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что аниматоры студии сегодня много работают с искусственным интеллектом, это помогает в раскрытии характера героев.

«Мы рисуем локации, просчитываем покадровую расстановку того, как будет выглядеть анимационный фильм. Вообще, у нас стоит очень большая задача, просто можно сказать KPI, которую мы сами себе поставили: в течение года как минимум сделать анимационный проект полностью на искусственном интеллекте», - поделилась Слащева.

Собеседница 360.ru добавила, что нейросети и искусственный интеллект - только технологическая разработка, поэтому душа из анимации не уйдет. Сценаристы, художники и креативные продюсеры все равно вкладывают часть себя во все проекты.

Отвечая на вопрос о востребованности сюжетов современным зрителем, глава студии рассказала, что на первом месте сейчас остаются фэнтезийные сюжеты и образ будущего.

По ее словам, современным детям нужно новое представление о супергероях. Для кого-то из зрителей им стал Чебурашка, чья сила заключается в доброте и обаянии. Ребята постарше ориентируются на молодых спортсменов и ученых. Поэтому новый образ Алисы Селезневой - это тоже новый герой.

«Мы все время в поиске. С 27 августа по 1 сентября в Москве пройдет молодежный кинофестиваль. Нужно понять, что ждут молодые люди от современного кино, известных медиаперсон. Конечно, нужны новые герои, не хочется создавать реинкарнации старых, которые мы знали и любили, чтобы был мостик между поколениями», - отметила собеседница.

Слащева напомнила, что российская анимация унаследовала богатые советские традиции, поэтому эта индустрия со своей историей и ценностями, которые транслируют через новые продукты, но не в назидательном ключе.

В ходе беседы председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах выхода российской анимации на рынки дружественных стран и о запуске специального детского канала в государствах БРИКС. Она подчеркнула, что анимация - это универсальный язык, который понятен каждому.

Искусственный интеллект Фильмы Союзмультфильм Нейросети ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 18:24
Глава «Союзмультфильма» Слащева рассказала о создании детского канала БРИКС
Телеканал «360»
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Участница Женского делового альянса БРИКС и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о планах запуска специального детского канала в странах, которые входят в блок. Она также затронула тему выхода российских мультфильмов на новые рынки.

Глава «Союзмультфильма» добавила, что ограничения со стороны западных стран также не пропустили на международные фестивали российские проекты, которые этого вполне заслуживают.

Слащева также рассказала, что иностранцам в российских анимационных фильмах нравятся не только герои и сюжеты, но и традиционные ценности , которые они несут. В этом многие видят их главную особенность.

Слащева подчеркнула, что в Женский деловой альянс БРИКС состоит из 50 участниц: по пять человек от каждой из 10 стран. В рамках организации проводят встречи с предпринимательницами, а также продвигают различные идеи и проекты.

«В октябре Россия примет саммит лидеров государств БРИКС. Надеюсь, что мы там подпишем соглашения о целом ряде проектов в области производства анимации, кино, моды, фестивалей, архитектуры и дизайна. Есть идея создания детского канала БРИКС, чтобы рассказывать детям, зачем страны объединились», - сказала она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что анимация - универсальный язык, который понятен всем. Он меньше зависит от актерских способностей в игровом кино.

«Сегодня наши мультфильмы есть на платформах Ближнего Востока. Когда они идеально дублированы на арабский язык, вы не сможете сказать, где они сделаны», - пояснила глава «Союзмультфильма».

Слащева добавила, что прокат «Чебурашки» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел очень хорошо. Героя полюбили, и студия намерена запустить сериал, с которым зайдет на каналы и платформы стран Ближнего Востока.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что определенный толчок к выходам на новые рынки дали введенные санкции. Но для успешного продвижения необходима помощь государства для качественного перевода и озвучки.

Кино Россия Союзмультфильм БРИКС Ближний Восток

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