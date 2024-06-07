Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»

Использование современных технологий для создания анимационных фильмов не скажется на их внутреннем наполнении и сохранит в проектах душу, потому что основу сюжета и героев все равно придумают люди. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что аниматоры студии сегодня много работают с искусственным интеллектом, это помогает в раскрытии характера героев.

«Мы рисуем локации, просчитываем покадровую расстановку того, как будет выглядеть анимационный фильм. Вообще, у нас стоит очень большая задача, просто можно сказать KPI, которую мы сами себе поставили: в течение года как минимум сделать анимационный проект полностью на искусственном интеллекте», - поделилась Слащева.

Собеседница 360.ru добавила, что нейросети и искусственный интеллект - только технологическая разработка, поэтому душа из анимации не уйдет. Сценаристы, художники и креативные продюсеры все равно вкладывают часть себя во все проекты.

Отвечая на вопрос о востребованности сюжетов современным зрителем, глава студии рассказала, что на первом месте сейчас остаются фэнтезийные сюжеты и образ будущего.

По ее словам, современным детям нужно новое представление о супергероях. Для кого-то из зрителей им стал Чебурашка, чья сила заключается в доброте и обаянии. Ребята постарше ориентируются на молодых спортсменов и ученых. Поэтому новый образ Алисы Селезневой - это тоже новый герой.

«Мы все время в поиске. С 27 августа по 1 сентября в Москве пройдет молодежный кинофестиваль. Нужно понять, что ждут молодые люди от современного кино, известных медиаперсон. Конечно, нужны новые герои, не хочется создавать реинкарнации старых, которые мы знали и любили, чтобы был мостик между поколениями», - отметила собеседница.

Слащева напомнила, что российская анимация унаследовала богатые советские традиции, поэтому эта индустрия со своей историей и ценностями, которые транслируют через новые продукты, но не в назидательном ключе.

В ходе беседы председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах выхода российской анимации на рынки дружественных стран и о запуске специального детского канала в государствах БРИКС. Она подчеркнула, что анимация - это универсальный язык, который понятен каждому.