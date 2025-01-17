17 января 2025, 00:27

Дэвид Линч: прощание со свободой

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Трудно произнести внятные слова о Дэвиде Линче, ушедшем из жизни сегодня, 16 января 2025 года. Трудно выдавить из себя что-то оригинальные, свежее, небанальное. Хотя, казалось бы, я столько написал и произнес об этом великом кинорежиссере. В конце концов, я читал о нем лекции и ездил на конгрессы поклонников сериала «Твин Пикс».

Более того, через свои киноработы он подарил нам такую возможность. Как говорил сам Линч, мир мрачен и черен, но где-то обязательно прячется маленькая дверь в счастье.

Так бывает, когда уходит кто-то действительно близкий. Линч, несомненно, был для меня таким человеком. Хотя где я, а где он? Но именно Дэвид Линч стал тем человеком, который наряду с Гоголем, Достоевским, Лимоновым, Трюффо и Балабановым сформировал мое созидающее, творческое начало. И он был тем, кто показал мне свободу. Но ведь не одному мне, правда? Да, он явил многим умение и талант быть свободным.

Дэвид Линч не был кассовым, сверхуспешным режиссером. Он не стал человеком, который смог бы сделать собственную фантазию мейнстримом, как-то сотворил Джордж Лукас своими «Звездными войнами».

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Линч не был и гуру так называемого авторского кино, как Джармуш, например. И классиком, как Хичкока или Годара, его тоже не назовешь.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Конечно, именно Линч смог совместить кинематограф и подсознание в величайшей ленте «Малхолланд Драйв».

Все так, но он не может и не должен стоять в пантеоне великих, в ряду этаких «священных монстров» синематографа. Потому что Дэвид Динч свободен от любых маркировок и определений.

Работая в самом несвободном из искусств, в кино, он смог остаться полностью свободным. Дебютная лента «Голова-ластик» - декларация и демонстрация не абсолютно независимого человека, творца (именно так!), по сути, это рождение Вселенной. Все предельно самодостаточно, все по-своему и на своих местах.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

У Линча случались неудачи и провалы. Его экранизацию «Дюны» принято считать неудачей. Его «Внутренняя империя» прошла, в общем-то, незамеченной. Да и можно ли назвать его шедевры «Шоссе в никуда» и «Синий бархат» обязательными к просмотру? Безусловно, именно Линч совершил революцию на телевидении, создав культовый сериал «Твин Пикс».

Сериалы Кино Режиссер Телевидение
13 января 2025, 13:28
«Мы видели сообщения». Песков — о съемках фильма «Кремлевский волшебник»
РИА «Новости»
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Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором президента России Владимира Путина может сыграть Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Издание Deadline ранее заявило, что в киноадаптации бестселлера Джулиано да Эмполи роль Путина может исполнить британский актер. Фильм под названием «Кремлевский волшебник» планирует снять французский режиссер Оливье Ассайас.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в Кремле ничего не знают о сюжете картины и ее деталях.

Джуд Лоу ранее заметил, что еще не приступил к съемкам. Артист добавил, что участие в фильме такого уровня можно сравнить с подъемом на Эверест.

Дмитрий Песков Кино Голливуд Фильмы Россия Владимир Путин
09 января 2025, 19:06
В Австралии по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC
Global Look Press
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В пригороде Сиднея Бервуде по ошибке снесли дом по адресу Берли-стрит, 4, в котором когда-то была создана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщил телеканал CNN.

Здание состояло из одного этажа и двух комнат. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 годы, переехав с родителями из Шотландии. Когда их группа стала всемирно известной, здание превратилось в объект паломничества для фанатов.

Согласно заявлению девелопера, компания не поняла исторической значимости дома, а его нынешний владелец не счел нужным поделиться информацией. Представители самой группы пока никак не прокомментировали произошедшего.

Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Новая работа получила название Songs Of A Lost World.

Австралия Строительство Музыка
07 января 2025, 11:47
Кубанские матрешки стали лучшими в России
Unsplash
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Организаторы объявили результаты онлайн-конкурса, посвященного матрешкам. Жюри определило победителей в 12 различных номинациях. Лучшими в России были признаны матрешки, созданные мастерицей из Краснодарского края, сообщил сайт kp.ru.

В номинации «Душа» победила мастерица Елена Калинина из станицы Нововеличковской. В свои работы она вложила сюжет из жизни бабушки.

Конкурс проходил в течение 2024 года. Всего было представлено 696 работ, авторами которых стали как любители, так и профессиональные художники. Впервые появилась «Матрешечная карта России».

Ранее в Лосино-Петровском провели мастер-класс по раскрашиванию традиционной русской матрешки. Праздник подготовили и провели местное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь», Объединенной дирекции парков и волонтеры Московской области.

конкурсы
07 января 2025, 11:27
Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей
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За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей — «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей - «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

Сказке про богатыря миллиардные сборы в прокате предсказали еще до премьеры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с изданием рассказал, что другие серии богатырской саги успешно показывались на цифровых платформах.

«Для „Финиста“ диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - подчеркнул он.

В прокате лента появилась 1 января. В первый день сборы превысили 210 миллионов рублей. Во второй день проката «Финист. Первый богатырь» собрал 330 миллионов, а в третий - почти 300 миллионов рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сказка про богатыря стала второй по популярности картиной на новогодних каникулах. В фильме снимались Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.

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