Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана

Главный режиссер Театра Российской армии, народный артист России Александр Лазарев-младший раскритиковал приглашение певицы Ольги Бузовой на роль во МХАТ имени М. Горького. В программе RTVI «Легенда» он назвал это провокацией и дискредитацией профессии актера.

«И взять пригласить ее в театр на роль - ну, это провокация. Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей - профессиональные, которые умеют это делать», - заявил Лазарев-младший.

По его словам, Бузову задействовали в спектакле для привлечения публики в театр.

«Да и для Бузовой это обидно, она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Тоже нужно было понимать. Это с двух сторон нехорошо получилось, мне кажется», - заключил режиссер.

Спектакль «Чудесный грузин», рассказывающий о молодости Иосифа Сталина, впервые показали во МХАТе летом 2021 года.

Роль Беллы Шанталь в постановке досталась Бузовой. Эдуард Бояков, будучи в то время худруком театра, объяснил приглашение певицы желанием «хайпануть».

Сама артистка призналась, что выходить на сцену театра каждый раз волнительно. При этом Бузова отметила, что у нее все получилось.