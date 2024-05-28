Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана
Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, которые прошли в Китае с 25 по 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе коллектива.
«Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены», - отметили представители оркестра.
Мероприятия посетили более двух тысяч зрителей.
Концертная программа состояла из двух частей. Музыканты исполнили российские произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и китайские песни.
Ранее Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе. Артисты могут выступать в филармониях, на концертных площадках и фестивалях.