28 мая 2024, 23:58

Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана

Pxhere
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Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, которые прошли в Китае с 25 по 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе коллектива.

«Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены», - отметили представители оркестра.

Мероприятия посетили более двух тысяч зрителей.

Концертная программа состояла из двух частей. Музыканты исполнили российские произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и китайские песни.

Ранее Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе. Артисты могут выступать в филармониях, на концертных площадках и фестивалях.

Концерты Песни Россия Китай
28 мая 2024, 17:55
«Она же не обезьянка в клетке». Режиссер Лазарев — о Бузовой в спектакле во МХАТе
РИА «Новости»
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Главный режиссер Театра Российской армии, народный артист России Александр Лазарев-младший раскритиковал приглашение певицы Ольги Бузовой на роль во МХАТ имени М. Горького. В программе RTVI «Легенда» он назвал это провокацией и дискредитацией профессии актера.

«И взять пригласить ее в театр на роль - ну, это провокация. Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей - профессиональные, которые умеют это делать», - заявил Лазарев-младший.

По его словам, Бузову задействовали в спектакле для привлечения публики в театр.

«Да и для Бузовой это обидно, она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Тоже нужно было понимать. Это с двух сторон нехорошо получилось, мне кажется», - заключил режиссер.

Спектакль «Чудесный грузин», рассказывающий о молодости Иосифа Сталина, впервые показали во МХАТе летом 2021 года.

Роль Беллы Шанталь в постановке досталась Бузовой. Эдуард Бояков, будучи в то время худруком театра, объяснил приглашение певицы желанием «хайпануть».

Сама артистка призналась, что выходить на сцену театра каждый раз волнительно. При этом Бузова отметила, что у нее все получилось.

Ольга Бузова Театры Актеры
28 мая 2024, 15:58
Умер актер Николай Коваль
Freepik
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На 81-м году жизни скончался советский актер и режиссер Николай Коваль. Информация об этом появилась в сообществе выпускников Ярославского государственного театрального института в социальной сети «ВКонтакте».

На 81-м году жизни скончался советский актер и режиссер Николай Коваль. Информация об этом появилась в сообществе выпускников Ярославского государственного театрального института в социальной сети « ВКонтакте ».

«Талантливый режиссер и актер, добрый, светлый человек, с неподражаемым чувством юмора. Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х», - написали в некрологе коллеги коллеги.

Актер скончался 24 мая в Одессе. Причины смерти не уточняются.

Николай Коваль родился 3 сентября 1943 года. С 1965-го он работал в Ярославском театре имени Волкова, а в 1979 году стал главным режиссером Вологодского ТЮЗа. Как актер он сыграл в десятках постановках по пьесам А. Н. Островского, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова и других.

Одесса Режиссер Театры Актеры
28 мая 2024, 11:43
ТНТ опроверг слухи о съемках сериала «Сверхъестественное» с Янковским и Кологривым
Global Look Press
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В России не планируют снимать адаптацию известного американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Представители телеканала уточнили журналистам, что они не планируют запускать в производство русскую версию сериала «Сверхъестественное». Соответственно, ТНТ не приглашал на главные роли ни Янковского, ни Кологривого.

Накануне появились слухи, что актеры исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров в отечественном варианте американского сериала. Янковский и Кологривый уже снимались вместе в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом последний считает, что его коллега попал в проект только благодаря своей громкой фамилии.

Сериалы Кино Актеры Телевидение
27 мая 2024, 17:51
Умер актер Тристан Саралидзе
Freepik
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На 69-м году жизни скончался грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика на балконе в фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Причины смерти не уточняются. Известно, что актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад родственникам даже пришлось опровергать появившуюся в СМИ информацию о смерти артиста.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Тристан Саралидзе смог завоевать всеобщую любовь благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье, родным и коллегам Тристана Саралидзе», - написал он.

Тристан Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. С 1978-го он служил в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Актер запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Приказано взять живым», «Покаяние» и «Литовский транзит».

Грузия Актеры

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