22 января 2025, 12:57

Депутат ГД Бурляев объяснил, зачем запросил расследование убийства Лермонтова

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что глава Следкома Александр Бастрыкин проявил интерес к его запросу о расследовании убийства российского писателя Михаила Лермонтова. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«У меня надежда, что чувство правды - восторжествует. И интерес главы СК Бастрыкина к этому вопросу об этом говорит, так как он принял расследование этого дела под личный контроль», - заявил Бурляев.

Депутат сказал, что не знает, как быстро проведут расследование.

До этого Бурляев отмечал, что биографы литератора неоднократно говорили о недобросовестности следствия , проведенного сразу после смерти классика.

По официальной версии Михаил Лермонтов умер 27 июля 1841 года в ходе дуэли с Николаем Мартыновым у подножия горы Машук. Оппонент выстрелил ему в грудь.

Депутаты Писатели
19 января 2025, 17:09
Оккультно-феминистский «Носферату»: пришествие женщины-тьмы
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«Носферату» Роберта Эггерса — ремейк культовой одноименной картины Фридриха Мурнау 1922 года. То есть сделан через сто лет, чуть больше, после оригинала. Мурнау — представитель школы немецкого экспрессионизма, во многом определившей развитие всего кинематографа.

Впрочем, странным поведением Франца кажется лишь на первый взгляд. Фокус в том, что режиссер Эггерс вместе с продюсерами фильма решали довольно сложную задачу: как победить вампира, не прибегая к христианским символам.

Отсюда же вытекает и второй аспект фильма: женщина как спаситель. Эта тема продвигается давно и активно. Опять же, одни в этом видят попытку уравновесить гендерное соотношение - долгое время на экране доминировали исключительно мужчины. А другие твердят о заговоре.

Главная претензия к той ленте Мурнау банальна, но закономерна - старомодно и скучно. Действительно, в век «Аватара» наблюдать за игрой теней в пыльных декорациях довольно-таки трудно, для многих почти невыносимо.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Правда, врать не буду: я с удовольствием пересматриваю и «Носферату», как и некоторые другие ленты Мурнау. Впрочем, я и начало экспрессионистских начал «Кабинет доктора Калигари» почитаю.

И, честно сказать, я большой поклонник Мурнау. Что касается его «Носферату», где роль вампира (Графа Орлока) сыграл Макс Шрек, то это кино, без шуток, выдающееся, обладающее всем необходимым для статуса «культовое».

Как сделан «Носферату» Эггерс умеет в первую очередь создавать атмосферу: «Носферату» тут, определенно, хорош. Причем, одинаково хорош в разных локациях.

Арки готической архитектуры работают так же эффектно и эффективно, как и заснеженный, зябкий лес с тоненькими деревцами, на фоне которых поднимается в гору главный герой Томас. Так же педантично и скрупулезно рисует картинку Эггерс и тогда, когда действие ленты переносится в город, куда прибыл граф Орлок. Кусая, он не превращает жертв в вампиров, а убивает их - город подминает под себя чума.

Эггерс выдвигает на первый план сексуальный аспект, используя фрейдистскую связь Эроса и Танатоса.

Вот и фон Франц, уничтожая тела оскверненных, произносит имена разных богов. Что уж совсем любопытно, то его мини-лекция, прочитанная главной героине Элен (ее, на мой взгляд, весьма однообразно играет Лили-Роуз Депп, дочь Деппа и Паради).

О чем и для чего сделан «Носферату» Ведь раньше все было очевидно: порождения тьмы боятся святой воды, распятий, Библии, имени Христова. Однако в определенный момент, примерно в начале нулевых, в западном кино (прежде всего, в голливудском) наметилась тенденция - не связывать вампиров и христианство.

Плюс-минус официальное объяснение такого подхода: не оскорблять другие религии. Впрочем, есть и иные версии: это одна из составляющих войны против христианства. Во многих современных фильмах вампиров больше не изгоняют распятиями и не кропят святой водой.

Куда страннее, на первый взгляд, выглядит роль Уильяма Дефо. Он, как я уже сказал, играет профессора Альбина Эберхарта фон Франца - этакого полубезумца, изгнанного из профессионального сообщества, но до сих пор ведающего тайнами и знаниями.

Меж тем можно констатировать, что Джон Коннор не побеждает «Скайнет» - с ним сражается мексиканка. В «Конклаве» Папой Римской становится Оно - и женщина, и мужчина одновременно. В «Носферату» та же история.

Это создает апокалипсическую атмосферу фильма. Тем самым население города расширяется до населения планеты, а граф Орлок превращается в антихриста, испытывающего страшный голод, желающего не подчинять даже, а утолять, насыщать себя.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Сама фигура Орлока сделана, как бы это сейчас ни прозвучало, с заботой и любовью. Билл Скарсгард, сыгравший графа, долго и муторно готовился к этой роли - ему даже удалось добавить в, казалось бы, уже донельзя заезженного героя новые черты, хотя орлоковское дыхание под конец начинает скорее надоедать, нежели ужасать. И все же, это любопытный герой, с одной стороны, отправляющий нас к оригиналу, а с другой, создающий новые смыслы.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Фон Франц заявляет Элен: «Ты должна спасти всех нас. Ты особенная!» Звучит это примерно, как в young adult, где нам всякий раз являют особенную девушку/девочку с паранормальными способностями. И, конечно же, это вселяет уверенность и чувство избранности в соответствующую категорию зрителей.

Но, видимо, каждый век требует своего Вампира. К тому же этот образ идеально подходит к нашим реалиям, стопроцентно попадает в zeitgeist. Самое очевидное тут - это, конечно, идея бессмертия, которой бредят и грезят сегодня все власть имущие, а у тех, кто победнее и попроще, она преобразуется в патологическую и бесперспективную попытку победить старость.

Поэтому «Носферату» был обречен на ремейк. Сделать его взялся Роберт Эггерс, известный мне главным образом по атмосферному кино «Маяк» с дуэтом Паттинсон - Дефо.

Последний появляется и в «Носферату», исполняя роль профессора фон Франца (у Стокера это, как легко догадаться, ван Хельсинг). Любопытно, что в «Тени вампира», где рассказывается о том, как «снимался» оригинальный фильм Мурнау, Уильям Дефо появлялся тоже.

Кино Фильмы Роберт Паттинсон Паранормальное
19 января 2025, 13:57
Феномен «Твин Пикс»
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Рассказать о сериале «Твин Пикс» в одной статье невозможно. Бессмысленно, я бы сказал, даже пытаться. Неслучайно, когда через 25 лет после второго вышел третий сезон, мы с поклонниками автора сериала Дэвида Линча — философами, режиссерами — пошагово разбирали каждый эпизод.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды.

Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами.

Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя.

И тут опять же нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только четыре. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

Всегда важно помнить, что Фрост был тем человеком, который создавал культовый сериал вместе с Линчем. Об этом подчас забывают даже поклонники. Можно ли говорить, что «Твин Пикс» - это только Дэвид Линч? Нет, конечно. В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя. И тут, опять же, нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только 4. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус заключается в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ведь «Твин Пикс» (можно перевести как «пики-близнецы») - это история о двойственности мира, и внешнего, и внутреннего. Это можно и нужно трактовать с мистической, эзотерической точки зрения. У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер). В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная. Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешано масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой - продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях.

Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс».

Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Сериалы Кино Музыка Актеры Телевидение
17 января 2025, 00:27
Дэвид Линч: прощание со свободой
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Трудно произнести внятные слова о Дэвиде Линче, ушедшем из жизни сегодня, 16 января 2025 года. Трудно выдавить из себя что-то оригинальные, свежее, небанальное. Хотя, казалось бы, я столько написал и произнес об этом великом кинорежиссере. В конце концов, я читал о нем лекции и ездил на конгрессы поклонников сериала «Твин Пикс».

Более того, через свои киноработы он подарил нам такую возможность. Как говорил сам Линч, мир мрачен и черен, но где-то обязательно прячется маленькая дверь в счастье.

Так бывает, когда уходит кто-то действительно близкий. Линч, несомненно, был для меня таким человеком. Хотя где я, а где он? Но именно Дэвид Линч стал тем человеком, который наряду с Гоголем, Достоевским, Лимоновым, Трюффо и Балабановым сформировал мое созидающее, творческое начало. И он был тем, кто показал мне свободу. Но ведь не одному мне, правда? Да, он явил многим умение и талант быть свободным.

Дэвид Линч не был кассовым, сверхуспешным режиссером. Он не стал человеком, который смог бы сделать собственную фантазию мейнстримом, как-то сотворил Джордж Лукас своими «Звездными войнами».

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Линч не был и гуру так называемого авторского кино, как Джармуш, например. И классиком, как Хичкока или Годара, его тоже не назовешь.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Конечно, именно Линч смог совместить кинематограф и подсознание в величайшей ленте «Малхолланд Драйв».

Все так, но он не может и не должен стоять в пантеоне великих, в ряду этаких «священных монстров» синематографа. Потому что Дэвид Динч свободен от любых маркировок и определений.

Работая в самом несвободном из искусств, в кино, он смог остаться полностью свободным. Дебютная лента «Голова-ластик» - декларация и демонстрация не абсолютно независимого человека, творца (именно так!), по сути, это рождение Вселенной. Все предельно самодостаточно, все по-своему и на своих местах.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

У Линча случались неудачи и провалы. Его экранизацию «Дюны» принято считать неудачей. Его «Внутренняя империя» прошла, в общем-то, незамеченной. Да и можно ли назвать его шедевры «Шоссе в никуда» и «Синий бархат» обязательными к просмотру? Безусловно, именно Линч совершил революцию на телевидении, создав культовый сериал «Твин Пикс».

Сериалы Кино Режиссер Телевидение
13 января 2025, 13:28
«Мы видели сообщения». Песков — о съемках фильма «Кремлевский волшебник»
РИА «Новости»
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Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором президента России Владимира Путина может сыграть Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Издание Deadline ранее заявило, что в киноадаптации бестселлера Джулиано да Эмполи роль Путина может исполнить британский актер. Фильм под названием «Кремлевский волшебник» планирует снять французский режиссер Оливье Ассайас.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в Кремле ничего не знают о сюжете картины и ее деталях.

Джуд Лоу ранее заметил, что еще не приступил к съемкам. Артист добавил, что участие в фильме такого уровня можно сравнить с подъемом на Эверест.

Дмитрий Песков Кино Голливуд Фильмы Россия Владимир Путин

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