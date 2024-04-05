Дени Вильнев снимет фильм о последствиях ядерной войны

Читайте нас в:

По данным издания, права на киноадаптацию бестселлера Энни Якобсон обошлись киностудии Legendary в 15 миллионов долларов.

Сюжет книги рассказывает о возможном существовании человечества, пережившее ядерную войну. Автор строит предположения о жизни после апокалипсиса, опираясь на интервью с военными и гражданскими экспертами.

В планах у режиссера создать предостерегающую историю о том, к чему может привести мир политическая нестабильность, когда многие государства имеют ядерное оружие.

Вторая часть «Дюны» собрала более 500 миллионов долларов в мировом прокате, побив рекорды первого фильма. Писатель Платон Беседин объяснил, почему обе картины, на его взгляд, получились абсолютно пустыми.