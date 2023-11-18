Дед Мороз назвал свой любимый стенд на выставке «Россия»

«Я возглавляю Мариинский театр». Гергиев — о слухах про назначение в ГАБТ

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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на Эрмитажной премии ответил на вопрос, возглавит ли он Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его слова привели «Известия».

«Я возглавляю Мариинский театр», - подчеркнул деятель культуры.

Дирижер уже комментировал слухи о своем назначении на пост директора Большого театра. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

О назначении худрука Мариинского театра главой ГАБТ сообщал источник «Известий». По данным журналистов, дирижер сменит на этой должности Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Журналистка Ксения Собчак ранее подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев. Она заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично президент Владимир Путин.

Глава государства не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.