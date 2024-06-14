Цискаридзе заявил, что именно он сделал Волочкову известной на всю страну

Он отметил, что способствовал переезду Волочковой из Петербурга в Москву и ее трудоустройству в Большой театр. Также балетмейстер признался, что положительно повлиял на карьеру балерины Светланы Захаровой.

«Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле», - сказал педагог.

Он признался, что Волочкова иногда не справлялась со «страстями театральной среды». Вероятно, через 50-100 лет о ее судьбе снимут фильм, предположил учитель.

Сейчас Анастасия Волочкова уже не так часто выходит на сцену. Она рассказывала, что участвует в благотворительных спектаклях, на которые бесплатно раздает билеты.