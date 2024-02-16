Чертовщина с украшениями произошла на съемках «Мастера и Маргариты»

Столичный ювелир Катя Рабей создала украшения для новой экранизации романа «Мастер и Маргарита. Она поделилась мистическими историями со съемок фильма в беседе с изданием „Мослента“.

«Я слышала, что во время попыток любых экранизаций „Мастера и Маргариты“ обязательно происходила какая-то чертовщина. Так случилось и в этот раз», - сказала она.

По словам Рабей, с ее фотоаппарата исчезли все фотографии украшений, которые использовались в кинокартине. Ювелир хотела оставить их на память и не могла удалить сама.

«Видимо, Воланд захотел забрать не только сами украшения, но и любые упоминания о них», - предположила мастер.

Фильм «Мастер и Маргарита» снял режиссер Михаил Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Тиль, роль мастера досталась Евгению Цыганову, а Маргариты - Юлии Снигирь.

Картина стала самым кассовым в России и странах СНГ в выходные третий раз подряд, собрав в прокате порядка 1,5 миллиарда рублей.