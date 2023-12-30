Церемонию прощания со сценаристом Юрием Арабовым посетили более 100 человек

Церемонии прощания и отпевания проходили в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. Проводить писателя в последний путь пришли студенты и выпускники ВГИКа, его ректор Владимир Малышев, а также режиссеры Сергей Мирошниченко, Николай Лебедев и Александр Сокуров.

Знаменитого сценариста похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище.

Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. За годы творчества писатель создал сценарии к множеству проектов. Он участвовал в создании сериала «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, фильмов «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Дебютной работой Арабова стал сценарий кинокартины «Одинокий голос человека», вышедшей в 1987 году. В 2008 году сценарист помог режиссеру Кириллу Серебренникову поставить фильм «Юрьев день», который стал лауреатом международных премий.