Цена комплекта из четырех билетов на «Щелкунчик» перевалила за миллион рублей

Писатель Захар Прилепин занял третье место на национальной литературной премии «Большая книга». Он представил сборник рассказов «Собаки и другие люди», посвященный своему охраннику Александру Шубину, который погиб при покушении. После вручения наград писатель рассказал о своей работе корреспонденту 360.ru.

С занявшим второе место Михаилом Шемякиным он часто виделся и много общался во Франции до того, как попал под санкции. Прилепин сообщил, что начал читать его автобиографию «Моя жизнь до издания», которая, несомненно, останется в контексте русской литературы. Самого писателя он назвал удивительным человеком мирового масштаба.

«Тут, с одной стороны, очень сбалансированный в правильном смысле состав, потому что большой русский роман, большие русские воспоминания и книжка рассказов. А с другой стороны, мне приятно, скрывать не стану, что все три автора в списке, на нашей стороне , а не за нашей», - признался Прилепин.

Сам писатель тоже не стоит на месте. После принесшего награду сборника рассказов «Собаки и другие люди» он издаст исторический роман.

Организаторы объявили имена лауреатов XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга» 5 декабря. Кроме Прилепина, Шемякина и Варламова в конкурсе участвовали Виктор Пелевин, Денис Драгунский и другие.

«Книга не случайно посвящена моему товарищу Саше Шубину , который погиб рядом со мной полтора года назад. Потому что книга о том, что жизнь преодолевает боль. Жизнь не преодолевает смерть, но боль и муку преодолевает», - сказал он.

Прилепин отметил произведения коллег - лауреатов «Большой книги». Он сообщил, что давно дружит с автором романа «Одсун», обладателем главного приза премии Алексеем Варламовым.

«Я читаю его книгу сейчас, читаю все его книги. И он всегда пишет на безупречно высоком уровне. Он классик, тут нечего скрывать», - подчеркнул писатель.