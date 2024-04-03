Бутина рассказала, кто придумал название для шоу «Куклы наследников Тутти»

По ее словам, предполагалось, что ток-шоу «Куклы наследников Тутти» будет вести дуэт из мужчины и женщины. Однако Эрнст остановил свой выбор на Бутиной как на единственной ведущей.

«У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», - отметила она.

Бутина рассказала о помощи осужденному во Франции болельщику «Спартака» Павлу Косову. По ее словам, дело было политическим. Обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы.