Букмекеры перечислили вероятных победителей Евровидения

Лидером ставок назвали Хорватию благодаря выступлению певца Марко Пуришича, более известного как Baby Lasagna. Он представит композицию Rim Tim Tagi Dim. Вероятность его победы оценили в 36%.

Если артист сможет занять первое место, Хорватия впервые выиграет Евровидение. За последние 20 лет стране девять раз не удавалось пройти в финал.

Вторым кандидатом стал представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Его шанс на победу оценили в 16%. Швейцария одерживала победу на Евровидении дважды: в самом первом конкурсе в 1956 году, а после - в 1988-м, благодаря Селин Дион.

На третьей строчке расположилась итальянская певица Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. Италия последний раз выигрывала Евровидение в 2021 году.

Украина в лице дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria заняла четвертое место в прогнозах. Вероятность успеха страны составила 8%. У украинцев на счету три победы.

Самые высокие шансы занять пятое место у Испании. Электропоп-дуэт Nebulossa исполнит композицию Zorra, а риск их проигрыша оценили в 23%.

Первый полуфинал конкурса состоялся 7 мая. В следующий этап прошло 10 исполнителей.

В этом году организаторы запретили зрителям палестинские флаги и лозунги.