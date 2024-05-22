Букеровскую премию получила книга о социалистической Германии

Победитель премии получит награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей). Согласно правилам, Эрпенбек должна поделиться этой суммой с переводчиком книги, немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Букеровская премия была основана в 1968 году и вручается с 1969 года. Раньше претендовать на нее могли только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года критерии расширили, и теперь премию могут получить авторы любой национальности, при условии, что их роман был опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в тот же год.

Первым обладателем премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». Среди прочих номинантов и лауреатов были такие известные имена, как Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг и Маргарет Этвуд.