22 мая 2024, 11:24

Букеровскую премию получила книга о социалистической Германии

РИА «Новости»
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Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Кайрос». Информация об этом появилась на официальном сайте организатора.

Победитель премии получит награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей). Согласно правилам, Эрпенбек должна поделиться этой суммой с переводчиком книги, немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Букеровская премия была основана в 1968 году и вручается с 1969 года. Раньше претендовать на нее могли только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года критерии расширили, и теперь премию могут получить авторы любой национальности, при условии, что их роман был опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в тот же год.

Первым обладателем премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». Среди прочих номинантов и лауреатов были такие известные имена, как Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг и Маргарет Этвуд.

Книги Награды Писатели
22 мая 2024, 10:56
Певец Ильдар Рахимгулов умер в 35 лет
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В Башкирии на 36-м году жизни умер исполнитель песен на 25 языках Ильдар Рахимгулов. Об этом сообщило издание Башинформ со ссылкой на коллег артиста.

По их словам, у певца случился инсульт. Другие подробности произошедшего не приводятся. Дата и место похорон также пока не уточняются.

«Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», - написал в соцсетях один из его коллег.

Ильдар Рахимгулов родился 10 декабря 1988 года. Он окончил Уфимский государственный институт искусств, работал в Сибайском концертно-театральном объединении. В его репертуаре были песни различных стилей и эпох на 25 языках мира.

Инсульт Башкирия Песни Россия Музыка
21 мая 2024, 17:34
Умер актер Пол Йоханнессен
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На 66-м году жизни не стало норвежского актера Пола Йоханнессена. Его смерть изданию VG подтвердила сестра артиста Трине.

Актер скончался 17 мая в Сандефьорде от сердечного приступа.

Пол Йоханнессен родился 19 июля 1959 года. Его первое появление на экране произошло в 1966 году в ленте «Африканец». Всего на счету артиста четырнадцать работ в кино. Наибольшую известность он получил благодаря роли Бассе в популярной в Норвегии серии семейных комедий о банде Ольсена режиссера Эрика Баллингома.

В 1976 году он оставил актерскую деятельность, но в 1999-м и 2022-м после долгих уговоров сыграл эпизодическую роль в новых проектах франшизы. Обе ленты получили очень низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Кино Фильмы Норвегия Актеры
20 мая 2024, 02:57
Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ
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Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл, возглавил российский кинопрокат. Эта информация появилась на сайте kinobusiness.com.

За прошедшие выходные картина заработала 122,1 миллиона рублей в России и странах СНГ. На втором месте в списке оказался фильм «Сто лет тому вперед», который до этого несколько недель был на первой строчке.

Следующим стал фильм «Планета обезьян: Новое царство», он собрал в странах СНГ без Белоруссии и России 35,3 миллиона рублей. Сразу после него идет картина «Воображаемые друзья», ее сборы в СНГ составили 18 миллионов рублей.

Ранее режиссер фильма «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко рассказал, что источником вдохновения для создания картины стала японская мультипликация аниме. Он отметил, что жанр фантастики дает большое количество условностей и возможностей.

Кино Фильмы Россия
19 мая 2024, 21:24
Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни
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Российский актер театра Олег Зимин ушел из жизни на 65-м году. Некролог опубликовали на сайте московского театра «Поколение», где артист служил с 2006 года.

«Олег Михайлович <…> стал неотъемлемой частью [театра] не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье», - поделились его коллеги.

Причину смерти актера на сайте не указали.

Зимин окончил академию музыки имени Гнесиных. Одной из ярких работ артиста стал мюзикл «Последнее испытание», где он сыграл роль мага Пан-Салиана.

Работа Музыка Театры Актеры

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