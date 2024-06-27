27 июня 2024, 14:19

Бояков заявил об успехе России в борьбе с внешними врагами и иноагентами

Global Look Press
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Россия начала переходить от колониальной к суверенной культуре, но пока страна успешно справилась только в борьбе с внешними врагами. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» режиссер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.

«Мы только в начале этого пути и пока преуспели прежде всего в борьбе, так сказать, с внешними врагами, с иноагентами, с представителями той культуры, которая нам не нужна. Вот с этим мы разобрались», - заявил он.

При этом режиссер добавил, что страна еще не определилась с идеалом по части суверенной культуры.

Бояков признался, что критикует современную культурную инфраструктуру и культурную политику. Однако сознает, что недочеты связаны с текущим моментом.

Режиссер уверен, что есть перспективы и надежда на то, что Россия использует возможности, появившиеся благодаря новой геополитической стратегии.

На днях Дмитрий Курляндский, завоевавший премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора», решил отказаться от нее. По его словам, он не может принять награду из-за событий на Украине.

Режиссер Россия Театры Шоу-бизнес
26 июня 2024, 18:27
Мексиканская артистка умерла после сообщения о присуждении премии
Freepik
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Режиссер Буси Кортес умерла в возрасте 73 лет спустя несколько дней после присуждения золотой премии «Ариель» — мексиканского аналога «Оскара». Об этом сообщило издание Proceso.

Кортес скончалась 21 июня. Причины смерти не называются. В последнее время состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось.

Мексиканская киноакадемия объявила 19 июня о присуждении Кортес премии за вклад в индустрию. Церемония вручения должна пройти в сентябре.

Буси Кортес родилась 28 июня 1950 года в Мехико. Свой первый фильм она сняла в 1973-м. Самой известной ее работой стала мелодрама «Змеи и лестницы».

Режиссер Буси Кортес умерла в возрасте 73 лет спустя несколько дней после присуждения золотой премии «Ариель» - мексиканского аналога «Оскара». Об этом сообщило издание Proceso.

Мексика Режиссер Фильмы
26 июня 2024, 13:16
Умер поэт Бахыт Кенжеев
Global Look Press
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Поэт Бахыт Кенжеев умер в возрасте 73 лет. Об этом на страницах в социальных сетях сообщили его коллеги Сергей Гандлевский и Вероника Долина.

Поэт скончался в больнице в Нью-Йорке. Причина смерти и другие подробности не уточняются.

Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Шымкенте. В возрасте трех лет переехал в Москву. Его первые стихи опубликовали в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» в 1977-м. В 1982 году он эмигрировал в Канаду, а затем жил в США, где вышел его первый сборник стихотворений.

Кенжеев написал более 20 книг с лирикой и прозой. Его дважды номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Поэт часто приезжал в Россию, где проводил встречи с читателями и творческие вечера.

Книги США Россия Москва
24 июня 2024, 15:58
«Народ не прощает, когда на него плюют». Васильева высказалась о Пугачевой и Познере
Global Look Press
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Народная артистка России Татьяна Васильева заявила о брезгливости к сбежавшим из страны деятелям культуры. В программе «Эмпатия Манучи» на YouTube она призналась, что разочаровалась в певице Алле Пугачевой.

«Те, которые уехали и не появляются, - это их выбор. А те, которые не уехали и при этом еще стараются все время лезть в телевизор, - это противно. Народ не прощает, когда на него плюют. К таким артистам у людей брезгливое чувство», - отметила она.

Актриса также высказалась о двух прошедших юбилеях, которые остались незамеченными. Речь идет о 75-летии Пугачевой и 90-летии журналиста Владимира Познера.

«Именно поэтому эти юбилеи и прошли так. Потому что они, со всеми их возможностями, талантами и умом, наплевали на страну», - пояснила Васильева.

Актриса напомнила о популярности, любви публики к Примадонне и Познеру. Она добавила, что тоже с любовью относилась к творчеству Пугачевой и считала ее грандиозной певицей.

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», - призналась Васильева.

Ведущие Первого канала Ургант и Познер, просидевшие два года без эфиров, решили покинуть Россию. Они будут зарабатывать, гастролируя по Европе.

Россия Алла Пугачева Иван Ургант Владимир Познер Телевидение Татьяна Васильева Шоу-бизнес
24 июня 2024, 14:23
Умер 200-килограмовый актер Тейлор Уайли
Freepik
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На 57-м году жизни не стало американского актера и сумоиста Тейлора Уайли. Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на адвоката артиста.

Тейлор Уайли (при рождении Тейла Тули) ушел из жизни в четверг, 20 июня. Причина смерти не уточняется, однако, по информации местных СМИ, актер погиб во время урагана в штате Юта.

Тейла Тули родился 14 июня 1968 года на Гавайях. Он занимался сумо и был одним из самых массивных борцов в истории при весе в 200 килограммов. Позже из-за проблем с коленом он перешел в рестлинг и бои без правил.

В качестве актера за его плечами роли в таких лентах, как «Западный Вайкики», «Северный берег», «Частный детектив Магнум». Известность ему принес сериал «Гавайи 5.0», где он снялся в 171 эпизоде.

США Сериалы Актеры

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