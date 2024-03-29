29 марта 2024, 13:44

Бондарчук раскрыл детали ремейка «Гостьи из будущего»

Global Look Press
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Ремейк фильма «Гостья из будущего» картина «Сто лет тому вперед» может стать новым этапом развития российского кино. Об этом сообщил режиссер Федор Бондарчук на презентации новой ленты на мероприятии кинокомпании «Централ Партнершип», состоявшейся в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

«Картина, которую мы сегодня представляем, это главная картина наших студий. <…> Может быть, она положит начало совершенно другому этапу развития российского кино», - сказал режиссер.

Бондарчук отметил, что проект вдохновлен российским наследием, а не западными образцами.

Фильм, снятый Александром Андрющенко, основан на одноименном произведении советского автора Кира Булычева. В нем снимались известные актеры, включая Константина Хабенского, Викторию Исакову, Александра Петрова. Сам Бондарчук озвучил робота Вертера.

Лента выйдет на экраны 18 апреля. Сценарист картины Андрей Золотарев не исключил, что проект сможет стать франшизой.

Киноэкранизация сказки «Летучий корабль» за сутки проката собрала 150 миллионов рублей. Фильм повествует о приключениях царевны Забавы, стремящейся к браку по любви, вопреки желанию отца выдать ее замуж за богатого жениха Поля.

Кино Режиссер Фильмы
29 марта 2024, 14:07
Кустурица изъявил желание получить российское гражданство
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя гражданином России и спустя время может стать им официально. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», - заявил Кустурица.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского гражданства.

Кустурица также не исключил, что наладит сотрудничество с популярным сербским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в картинах «Холоп» и «Отель „Белград“».

Ранее сербский режиссер выразил соболезнования россиянам после теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Режиссер Сербия Россия
29 марта 2024, 11:19
Эрмитаж выставил «Вавилонскую башню»
Global Look Press
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Шедевр фламандской живописи XVII века — картину «Вавилонская башня» — выставили после комплексной реставрации в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Почти 80 лет назад Германия передала картину в музей в качестве компенсации за уничтожение в годы войны культурного наследия. В процессе реставрации удалось установить, что авторами полотна являются художник Тобиас Верхахт и еще три его современника.

«В отличие от остальных Вавилонских башен, известных на сегодняшний день, в данном случае мы имеем дело с картиной, написанной сразу четырьмя художниками. В то время, когда согласно фламандской традиции, подобные картины писались двумя художниками», - уточнила куратор выставки Алиса Мезенцева.

Помимо картины на экспозиции можно будет увидеть предметы, посвященные памятникам древнего Вавилона, строительству самой башни и легендам вокруг нее.

Ранее в Нидерландах продали работу Винсента Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» за 4,5 миллиона евро.

Шедевр фламандской живописи XVII века - картину «Вавилонская башня» - выставили после комплексной реставрации в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Санкт-Петербург Музеи Картины Художники Реставрация Россия
29 марта 2024, 01:50
Рыцарь мирового кинематографа. Кристоферу Нолану присвоят почетный титул
РИА «Новости»
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Британский и американский режиссер, лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан получит рыцарский титул. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы.

По данным телеканала, жена режиссера кинопродюсер Эмма Томас будет удостоена звания леди.

В этом году Кристофер Нолан получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за биографический фильм «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы. Его конкурентами были Жюстин Трие с картиной «Анатомия падения», Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»). «Оппенгеймер» также победил в категории «Лучший фильм».

До этого года Кристофер Нолан шесть раз номинировался на главную кинопремию Голливуда, но «Оскар» всегда уходил другим режиссерам.

В марте стало известно, что Нолан начал работу над сценарием нового фильма. Детали проекта пока неизвестны.

Кино Голливуд Режиссер Фильмы Премия «Оскар»
28 марта 2024, 10:56
Умер актер из сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора
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Португальский актер Антонио Эвора, известный по роли в сериале «Санта Барбара», умер в Лиссабоне, не дожив до своего 83-летия два месяца. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на его коллег по экрану и сцене.

Причины смерти актера не раскрываются.

Антонио Эвора родился в 1941 году. Его карьера в театре началась в 1965 году. За плечами актера несколько десятков работ в фильмах и сериалах. Так, он снялся в нескольких эпизодах португальских мелодрам, среди которых «Шоу Мистико», «Зеленое золото» и ремейк мексиканского сериала «Госпожа» «Санта-Барбара».

Португальский актер Антонио Эвора, известный по роли в сериале «Санта Барбара», умер в Лиссабоне, не дожив до своего 83-летия два месяца. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда » со ссылкой на его коллег по экрану и сцене.

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