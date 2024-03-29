Бондарчук раскрыл детали ремейка «Гостьи из будущего»

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«Картина, которую мы сегодня представляем, это главная картина наших студий. <…> Может быть, она положит начало совершенно другому этапу развития российского кино», - сказал режиссер.

Бондарчук отметил, что проект вдохновлен российским наследием, а не западными образцами.

Фильм, снятый Александром Андрющенко, основан на одноименном произведении советского автора Кира Булычева. В нем снимались известные актеры, включая Константина Хабенского, Викторию Исакову, Александра Петрова. Сам Бондарчук озвучил робота Вертера.

Лента выйдет на экраны 18 апреля. Сценарист картины Андрей Золотарев не исключил, что проект сможет стать франшизой.

Киноэкранизация сказки «Летучий корабль» за сутки проката собрала 150 миллионов рублей. Фильм повествует о приключениях царевны Забавы, стремящейся к браку по любви, вопреки желанию отца выдать ее замуж за богатого жениха Поля.