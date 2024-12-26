«Большой, многогранный талант». Путин поздравил Боярского с юбилеем

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Путин отметил, что «большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия» помогли Михаилу Боярскому добиться впечатляющего успеха в избранном деле.

Актер, добавил президент, стал «подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа» и заслужил искреннюю любовь поклонников. Президент России пожелал Михаилу Боярского и его творческой семье здоровья и вдохновения.

«И конечно, всего самого доброго в наступающем новом году!» - резюмировал Владимир Путин.

Актер, народный артист РСФСР и певец Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 2024 году он отметил 75-летний юбилей.

Свою карьеру Боярский начинал на театральных подмостках. Известность артисту принесли роли в кино. Поворотным моментом в его биографии стал фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Всего в фильмографии Михаила Боярского более 100 киноролей.

В 2023 году Боярский перенес инфаркт. Позднее актер возобновил выступления по России.