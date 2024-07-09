09 июля 2024, 16:20

Более 650 школьников из новых регионов посетили Москву этим летом

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Ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей побывали в столице с 22 июня по 7 июля 2024 года.  У школьников появилась возможность поближе познакомиться с Москвой благодаря реализации Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85», инициированной Минкультуры России.

Среди гостей столицы были дети от восьми до 17 лет. Для них организовали экскурсии по городу, посещение достопримечательностей и театров.

В рамках тура школьники из новых регионов побывали в музее славянской письменности «Слово», Российской государственной библиотеке, кинопарке «Москино», «СоюзМультПарке» и в киностудии имени Максима Горького.

Также дети смогли посетить Международную выставку-форум «Россия» и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Кроме того, организаторы добавили в программу прогулки на теплоходах по Москве-реке.

Вчера, 8 июля, Владимир Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия».

Школьники Выставка-форум «Россия» Москва
09 июля 2024, 16:20
Самозастегивающийся пиджак Фрейндлих. В «Служебном романе» нашли киноляп
Global Look Press
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В советской картине режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» заметили очередной киноляп. Он связан с пиджаком Алисы Фрейндлих, сообщили журналисты РБК.

Казус произошел в конце первой серии, когда Новосельцев несет в актовый зал скульптуру лошади, переданную активисткой Шурой. В это время героиня Фрейндлих учится походке «от бедра». Этот процесс контролирует Лия Ахеджакова в образе секретарши Верочки.

Увидев посторонних в помещении, Калугина быстро надела коричневый пиджак, не застегнув пуговицы. Затем она пообщалась с героем Андрея Мягкова в расстегнутом пиджаке. Однако, когда Новосельцев пытается поставить на стол тяжелую скульптуру, но не удерживает ее, и падает вместе с мебелью, Калугина встает из-за стола уже в застегнутом на все пуговицы пиджаке. Далее она налила из кувшина воду для подчиненного, а в этот миг ее пиджак оказался вновь расстегнут.

Еще один киноляп заметили с маникюром Верочки. В сцене, где секретарша проводит мастер-класс по женственности для Калугиной в кабинете, ее руки украшают ярко-красные ногти. После прихода комиссии по инвентаризации начальница и Верочка перешли в актовый зал, чтобы продолжить занятие, но маникюра у секретарши уже нет.

Кино Фильмы Актеры
09 июля 2024, 16:07
Умерла актриса Кетеван Кикнадзе
РИА «Новости»
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На 86-м году жизни скончалась народная артистка ГССР Кетеван Кикнадзе. Об этом сообщил Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на родственников актрисы.

Подробности смерти артистки не уточняются.

Кетеван Кикнадзе родилась 10 мая 1939 года. Она окончила актерский факультет Тбилисского государственного театрального института и с 1959-го служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили, где сыграла более чем в 100 спектаклях.

В 1987 году Кикнадзе присвоили звание народной артистки Грузинской ССР. Она исполнила роли примерна в полутора десятках художественных фильмах и телесериалах, среди которых «Белые флаги», «Встреча с прошлым», «Тариэл Гулуа», «Клятвенная запись» и «В одном маленьком городе».

Фильмы Спектакль Театры Телевидение
09 июля 2024, 13:48
Умер сыгравший в «Глухаре» актер Ежи Штур
Global Look Press
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Польский актер театра, кино и телевидения Ежи Штур скончался на 78-м году жизни. О смерти артиста сообщил портал Onet со ссылкой на его сына Мацея.

По его словам, отец еще в 2011 году боролся с раком гортани и сумел победить болезнь. В 2023-м актер перенес еще одну операцию из-за онкологического заболевания. Кроме того, у него случились инсульт и сердечный приступ.

Ежи Оскар Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Он окончил Краковское Государственное высшее театральное училище и до 1991 года служил в Старом театре родного города.

За плечами Штура работы в более чем 60 киноработах. Зрители могли запомнить его по роли американского киллера Поллака в советско-польской комедии «Дежа вю» 1989 года. Кроме того, актер снялся в таких проектах, как «Сексмиссия», «Киллер» и «Глухарь». Также его голосом говорит Осел в польской озвучке мультфильма «Шрек».

Болезни Кино Театры Рак Актеры Телевидение
08 июля 2024, 10:50
Ушла из жизни балерина Большого театра
РИА «Новости»
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Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева скончалась в ночь на 8 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Артистка умерла в возрасте 90 лет. В пресс-службе Большого театра отметили, что информацию о дате и месте прощания опубликуют позднее.

Марина Кондратьева работала педагогом-репетитором с 1980 года. Она обучала Людмилу Семеняку, Галину Степаненко, Маргариту Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ану Туразашвили, Анну Антоничеву, Екатерину Шипулину и других известных балерин.

Ранее из жизни ушла скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Она скончалась в возрасте 77 лет. Артистка играла на скрипке Страдивари с 1964 по 1981 годы и была солисткой в Московской филармонии. Исакадзе исполняла классические произведения грузинских композиторов и Антонио Вивальди. В 2022 году ей вручили английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».

Смертность Театры

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