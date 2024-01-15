Более 14 млн человек посмотрели российские фильмы в кинотеатрах в первые дни года

«Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек», - отметил премьер-министр.

По его словам, количество билетов в кинотеатры, проданных за эти праздничные каникулы, повысилось на 10,5%.

Статистикой на совещании поделилась и вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что сборы кинопроката за первую неделю 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95% из этой суммы пришлось на российские фильмы.

Зампредседателя правительства уточнила, что среднесуточные кассовые сборы достигли 724 миллионов рублей и на 165,5 миллиона превысили показатель аналогичного периода прошлого года. Среднесуточная посещаемость кинотеатров составила 1,8 миллиона зрителей, это на 175 тысяч больше, чем в первые дни 2023 года.

Голикова перечислила ленты, ставшие лидерами российского кинопроката в новогодние каникулы. Первое место заняла картина «Холоп-2» , а на второй строчке оказались «Бременские музыканты». Также в топ-3 вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».