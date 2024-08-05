05 августа 2024, 05:44

Более 10 регионов приняли рекомендации Минкульта по дресс-коду артистов после скандала с Бузовой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Власти как минимум 12 российских регионов приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов после скандального концерта Ольги Бузовой в Уфе. Об этом сообщили «Известия».

В рекомендациях отмечается, что в министерство поступили многочисленные обращения от граждан и общественных организаций, а также депутатские запросы. Их авторы обеспокоены практикой использования в медиапространстве сценических образов (костюмов), которые не соответствуют «месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам».

При этом рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов.

В частности, в Белгородской области уже назначили ответственных лиц, которые на генеральных репетициях будут оценивать внешний вид выступающих на соответствие требованиям.

Ранее в Уфе разразился скандал : Бузова вышла на сцену на концерте в День защиты детей в кожаном купальнике, чулках и высоких сапогах на каблуках. Ее сценический образ возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Ольга Бузова Скандалы Концерты Минкультуры РФ Шоу-бизнес
31 июля 2024, 15:14
Умер музыкант Михаил Подкорытов-Курганский
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На 50-м году жизни умер музыкант и звукорежиссер Михаил Подкорытов-Курганский. Об этом сообщила пресс-служба курганского Дворца культуры железнодорожников.

«Многим из нас он запомнится как настоящий профессионал, умевший поднять концерт или мероприятие до столичного уровня. Вкладывая всю душу в свое творчество, Михаил требовал этого и от остальных, не терпя полумер», - поделились коллеги музыканта.

В пресс-службе уточнили, что Подкорытов-Курганский умер 30 июля после болезни, однако других подробностей не привели. Прощание с музыкантом пройдет 2 августа в Богоявленском храме.

Михаил Подкорытов-Курганский родился 12 апреля 1975 года. Он успел поработать с такими известными группами, как «Ария», «Сплин», «Бутырка», «Смысловые галлюцинации».

Болезни
30 июля 2024, 17:03
Умер актер, озвучивавший Николаса Кейджа и Фредди Крюгера
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Турецкий актер, артист озвучки и дубляжа Угур Ташдемир умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил профсоюз актеров в социальной сети X.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего уважаемого члена Угура Ташдемира. Желаем терпения его семье и всем его близким», - написали коллеги.

Актер около двух месяцев провел в реанимации. Причина смерти не уточняется.

Угур Ташдемир родился 20 октября 1965 года в Йозгате. Он окончил факультет финансов Стамбульского университета, а после увлекся любительским театром.

Ташдемир озвучил многих голливудских актеров, в том числе Николаса Кейджа. Кроме того, его голосом говорили такие герои, как Фредди Крюгер в фильме «Кошмар на улице Вязов» и Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря».

Фильмы Актеры
29 июля 2024, 15:13
В фильме «Афоня» обнаружили несколько неочевидных киноляпов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Зрители обнаружили три неочевидных киноляпа в трагикомедии режиссера Георгия Данелия «Афоня». О них рассказало издание РБК.

Так, на собрания месткома в ЖЭКе приходят десятки человек, чтобы осудить недостойное поведение героя. При этом оба раза в зале сидят одни и те же люди, в той же одежде и на тех же местах. Предположительно, планы с ними снимали один раз, а после показывали в сцене с собраниями.

Кроме того, когда Катя в гостях у Афони пьет чай, то на кухне можно увидеть таблички с надписями: «Буфет», «Диспетчерская» и «Звонить при пожаре…». Утром друг героя Николай готовит завтрак в комнате, на стенах которой уже ничего нет.

Также стол во время разговора Николая и Афони при съемках с разных ракурсов перемещается из одного угла комнаты в другой. Более того, лежавшая на нем газета тоже меняет свое положение.

Ранее в «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента. В нескольких эпизодах рисунки не совпадают, так как их приходилось постоянно дорисовывать, когда они стирались.

Фильмы
28 июля 2024, 12:52
Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американский актер Роберт Дауни-младший снова вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артист исполнит роль Доктора Дума в новых «Мстителях».

«Новая маска - та же задача», - отметил Дауни-младший.

Премьеры кинокартин «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланировали на май 2026 и 2027 годов соответственно. Режиссерами выступили браться Джо и Энтони Руссо. Они же были постановщиками последних частей «Мстителей».

Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские фильмы. Звезда считает, что Голливуд напрасно тратит деньги.

Marvel Фильмы Актеры Мстители

Новости по теме