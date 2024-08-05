Более 10 регионов приняли рекомендации Минкульта по дресс-коду артистов после скандала с Бузовой

В рекомендациях отмечается, что в министерство поступили многочисленные обращения от граждан и общественных организаций, а также депутатские запросы. Их авторы обеспокоены практикой использования в медиапространстве сценических образов (костюмов), которые не соответствуют «месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам».

При этом рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов.

В частности, в Белгородской области уже назначили ответственных лиц, которые на генеральных репетициях будут оценивать внешний вид выступающих на соответствие требованиям.

Ранее в Уфе разразился скандал : Бузова вышла на сцену на концерте в День защиты детей в кожаном купальнике, чулках и высоких сапогах на каблуках. Ее сценический образ возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.