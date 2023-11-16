16 ноября 2023, 14:14

Благотворительный концерт «светлых песен о любви и надежде» пройдет в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Благотворительный концерт академического проекта «Белая риза» «Буду ждать тебя» состоится в концертном зале «Москонцерт-Холл» (улица Каланчевская, 33) в 19:00 28 ноября. Собранные средства направят на помощь защитникам и мирным жителям освобожденных территорий. Информация появилась на сайте «Москонцерта».

Гости услышат авторские композиции в традициях советской песенной школы. Артисты большой академической сцены исполнят светлые песни о любви и надежде. Зрителям пообещали атмосферу старого доброго кино и «сильный эмоциональный заряд от трогательной истории любви».

В мероприятии примут участие военный оркестр ПВО-ПРО, мужской хор Донского монастыря, солист театра «Новая опера» Дмитрий Орлов, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, известная саксофонистка Вероника Кожухарова, народный артист Валентин Клементьев и другие.

Название программы символично и отражает поддержку тех, кто встал на защиту Родины.

Мероприятие пройдет в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России. Организаторы - АНО «Культурные приоритеты» и креативное агентство «Обратная перспектива», создатели популярных медиапроектов «Русские, вперед!» и «Родина».

В фойе концертного зала можно увидеть выставку лучших работ Всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».

Билеты на концерт продаются как на сайте, так и в кассе концертного зала.

Благотворительность Концерты Москва 2023
16 ноября 2023, 00:51
Валерия Гергиева назначат гендиректором Большого театра
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев станет генеральным директором Большого театра. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

На новой должности Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавлял учреждение с 2013 года. Урин пожелал оставить пост.

Как сообщили источники издания, сейчас Гергиев живет в столице. О его назначении на должность гендиректора Большого театра могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 16 по 18 ноября.

По предварительной информации, Гергиев не оставит пост гендиректора в Мариинском театре, а будет совмещать с новыми обязанностями.

Ранее на сайте Большого театра случились перебои. Ошибки произошли после открытия онлайн-продажи на предновогодние показы балета «Щелкунчик».

Театры
15 ноября 2023, 14:55
Просмотры новелл киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» выросли на 31 миллион за полгода
Читайте нас в: Google Новости
Проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» реализуется в России с 2022 года. С апреля по сентябрь 2023-го совокупные просмотры на всех ресурсах выросли с двух до 33 миллионов.

Проект реализует кинокомпания «Артос». Выпуски ориентированы как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию. Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина.

С июня по ноябрь 2022 года вышли 24 выпуска (72 новеллы). Новеллы «Толерантный перелет», «Выбор», «Памятник» с участим известных российских актеров посмотрели миллионы зрителей. Во втором сезоне, в 2023 году, сделали 35 выпусков (105 новелл), до конца года выйдут еще 13 выпусков (39 новелл).

«Говорим вслух о том, о чем все думают - такова основная идея нашего киножурнала. Мы хотим сделать второй сезон ещe болee метким и острым. Планируем продолжать работать в мультижанровом форматe и экспериментировать c формой подачи», - рассказал соучредитель компании «Артос», режиссер Константин Харалампидис.

Современное переосмысление Первый выпуск второго сезона посвятили женщинам и волнующим их проблемам. Эстафету продолжил выпуск o «перипетияx современной медицины».

Киножурнал представлен как на сайте, так и на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», видеохостингах Rutube и YouTube. Летом фильмы проекта показали почти в 200 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.

Изначально компания «Артос» специализировалась на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди ее проектов - многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010–2012). В картинах снимаются Ирина Купченко, Ольга Дроздова, Борис Щербаков, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Олеся Железняк и другие известные актеры.

Киножурнал «Вслух!» - современное переосмысление художественного киножурнала «Фитиль», выходящего с начала 1960-х годов также в составе блока социальной рекламы перед показом фильма. В каждом выпуске - три сатирические новеллы на самые актуальные для России и мира темы. Фокус идет в первую очередь на молодежную аудиторию.

В этом году при поддержке Фонда кино проект стал выходить в 220 российских кинотеатрах. География проката широка: от небольших городов до крупных центров, от Калининградской области до Республики Калмыкия.

Семья Кино
15 ноября 2023, 14:24
Мем о Гагарине исчез из сериала «Вампиры средней полосы» по юридическим причинам
Читайте нас в: Google Новости
Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Изображение Гагарина появилось в шестой серии второго сезона, в январе 2023 года. Оно было оправдано сюжетно: главный герой хотел наказать ребят за рисование граффити на стене дома, но увидел изображение и подпись и даже сам дописал фразу. Однако эта сцена быстро пропала из Сети, и серия сократилась на полторы минуты.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», - пояснили в онлайн-кинотеатре.

На исчезновение отрывка ранее обратили внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов).

Детективный сериал «Вампиры средней полосы» повествует о жизни вампиров в Смоленске. В главной роли Юрий Стоянов. Первый сезон вышел в 2021 году, второй - в конце 2022-го, сейчас ожидается третий.

Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Сериалы Кино Юрий Гагарин
15 ноября 2023, 12:54
Посвященный режиссеру Брусникиной маршрут появился на сервисе «Узнай Москву»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На сервисе «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный карьере и творчеству режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках этого маршрута можно будет посетить восемь ключевых мест, которые сыграли важную роль в ее творческой биографии. Среди них - Школа-студия МХАТ, где она уже более 35 лет преподает, и здание МХАТ имени Горького, где она начинала свою карьеру актрисы и будущего режиссера. Маршрут начнется в районе Цветного бульвара и завершится на Таганке.

Информация о каждом историческом здании, входящем в маршрут, будет доступна на интерактивной карте на портале «Узнай Москву». Это позволит пользователям узнать подробности о локациях и лучше понять историческое значение этих мест в театральной истории столицы.

«Дни регионов» продолжатся на выставке «Россия» с 14 по 19 ноября - субъекты страны представят свои достижения в разных сферах.

Экскурсии Театры Москва 2023

Новости по теме