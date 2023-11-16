Благотворительный концерт «светлых песен о любви и надежде» пройдет в Москве
Благотворительный концерт академического проекта «Белая риза» «Буду ждать тебя» состоится в концертном зале «Москонцерт-Холл» (улица Каланчевская, 33) в 19:00 28 ноября. Собранные средства направят на помощь защитникам и мирным жителям освобожденных территорий. Информация появилась на сайте «Москонцерта».
Гости услышат авторские композиции в традициях советской песенной школы. Артисты большой академической сцены исполнят светлые песни о любви и надежде. Зрителям пообещали атмосферу старого доброго кино и «сильный эмоциональный заряд от трогательной истории любви».
В мероприятии примут участие военный оркестр ПВО-ПРО, мужской хор Донского монастыря, солист театра «Новая опера» Дмитрий Орлов, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, известная саксофонистка Вероника Кожухарова, народный артист Валентин Клементьев и другие.
Название программы символично и отражает поддержку тех, кто встал на защиту Родины.
Мероприятие пройдет в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России. Организаторы - АНО «Культурные приоритеты» и креативное агентство «Обратная перспектива», создатели популярных медиапроектов «Русские, вперед!» и «Родина».
В фойе концертного зала можно увидеть выставку лучших работ Всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».
Билеты на концерт продаются как на сайте, так и в кассе концертного зала.