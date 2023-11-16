Благотворительный концерт «светлых песен о любви и надежде» пройдет в Москве

Просмотры новелл киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» выросли на 31 миллион за полгода

Проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» реализуется в России с 2022 года. С апреля по сентябрь 2023-го совокупные просмотры на всех ресурсах выросли с двух до 33 миллионов.

Проект реализует кинокомпания «Артос». Выпуски ориентированы как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию. Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина.

С июня по ноябрь 2022 года вышли 24 выпуска (72 новеллы). Новеллы «Толерантный перелет», «Выбор», «Памятник» с участим известных российских актеров посмотрели миллионы зрителей. Во втором сезоне, в 2023 году, сделали 35 выпусков (105 новелл), до конца года выйдут еще 13 выпусков (39 новелл).

«Говорим вслух о том, о чем все думают - такова основная идея нашего киножурнала. Мы хотим сделать второй сезон ещe болee метким и острым. Планируем продолжать работать в мультижанровом форматe и экспериментировать c формой подачи», - рассказал соучредитель компании «Артос», режиссер Константин Харалампидис.

Современное переосмысление Первый выпуск второго сезона посвятили женщинам и волнующим их проблемам. Эстафету продолжил выпуск o «перипетияx современной медицины».

Киножурнал представлен как на сайте, так и на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», видеохостингах Rutube и YouTube. Летом фильмы проекта показали почти в 200 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.

Изначально компания «Артос» специализировалась на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди ее проектов - многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010–2012). В картинах снимаются Ирина Купченко, Ольга Дроздова, Борис Щербаков, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Олеся Железняк и другие известные актеры.

Киножурнал «Вслух!» - современное переосмысление художественного киножурнала «Фитиль», выходящего с начала 1960-х годов также в составе блока социальной рекламы перед показом фильма. В каждом выпуске - три сатирические новеллы на самые актуальные для России и мира темы. Фокус идет в первую очередь на молодежную аудиторию.

В этом году при поддержке Фонда кино проект стал выходить в 220 российских кинотеатрах. География проката широка: от небольших городов до крупных центров, от Калининградской области до Республики Калмыкия.