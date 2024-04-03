03 апреля 2024, 18:29

Билли Айлиш и Ники Минаж подписали петицию против нейросетей в музыке

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Около 200 музыкальных исполнителей, в числе которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и Камила Кабельо, поддержали инициативу Альянса за права артистов о запрете технологий искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Они опубликовали открытое письмо, сообщило издание The Hollywood Reporter.

В письме артисты обратились к разработчикам. Они призвали остановить использование ИИ при создании музыки, аргументируя это тем, что такие действия умаляют стоимость труда живых исполнителей.

Основная проблема связана с возможностями ИИ воспроизводить голоса без разрешения самих исполнителей. В письме сказано, что в эпоху стриминговых сервисов, когда музыкантам и так приходится бороться за место под солнцем, нейросети создают для них новую угрозу.

Музыканты подчеркнули неэтичность использования ИИ для замены их голосов. Это может нанести вред всей музыкальной индустрии и ее восприятию как артистами, так и поклонниками.

В Москве каждое третье предприятие активно использует роботов и искусственный интеллект. Новые технологии применяют как на производстве, так и в аналитике.

Петиции Искусственный интеллект Музыка Билли Айлиш Нейросети Технологии
03 апреля 2024, 18:36
Олешко не дали устроить вечер прощания с Ширвиндтом в Театре Сатиры
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Актер и телеведущий Александр Олешко попросил руководство театра не отменять спектакль «Где мы?», в котором он играл вместе с ныне покойным Александром Ширвиндтом, но получил отказ. Об этом артист сообщил в своем Instagram*.

Олешко отметил, что предложил сменить концепцию события, то есть вместо спектакля 3 апреля организовать не просто вечер памяти Ширвиндта, но и прощание с постановкой.

Идея актера заключалась в том, чтобы на сцену вышли костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые всегда остаются за кулисами. Они бы рассказали смешные истории с репетиций, историю создания постановки, а также другие нюансы. На сцене бы висели сценические костюмы Ширвиндта, но руководство Театра Сатиры не поддержало инициативу актера.

«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», - написал Олешко.

Александра Ширвинда не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спектакль Театры Актеры
03 апреля 2024, 18:08
Бутина рассказала, кто придумал название для шоу «Куклы наследников Тутти»
РИА «Новости»
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Ведущая политического ток-шоу «Куклы наследников Тутти» на Первом канале и член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что название для ее программы придумал генеральный директор канала Константин Эрнст. Она рассказала об этом в интервью блогеру Вячеславу Манучарову на YouTube-канале.

По ее словам, предполагалось, что ток-шоу «Куклы наследников Тутти» будет вести дуэт из мужчины и женщины. Однако Эрнст остановил свой выбор на Бутиной как на единственной ведущей.

«У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», - отметила она.

Бутина рассказала о помощи осужденному во Франции болельщику «Спартака» Павлу Косову. По ее словам, дело было политическим. Обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы.

Первый канал Женщины Интервью Телевидение Ток-шоу
03 апреля 2024, 16:39
«Крым так стремительно меняется». Британка посетила полуостров для изучения творчества Чехова
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Британка из графства Эссекс Паула Хансдон оказалась давней поклонницей русского писателя Антона Чехова. Для полного погружения в его творчество она во второй раз приехала в Крым, сообщила «Российская газета».

Паула Хансдон - филолог, исследователь творчества русских писателей. В городе Челмсфорд графства Эссекс она преподавала драму в одном из колледжей и ставила спектакли в любительском театре.

«В качестве режиссера я выбрала „Чайку“. А „Вишневый сад“ и пьесу „Дядя Ваня“ сама перевела на английский», - пояснила она.

Впервые британка оказалась на полуострове в 2005 году, когда подарила себе на день рождения поездку в Ялту, чтобы посетить Дом-музей Чехова.

Хансдон уточнила, что для более тщательного изучения творчества любимого писателя необходимо думать на его языке. Британка также поделилась впечатлениями от полуострова.

«Последние годы Крым так стремительно меняется, так много новостроек, дорог, которых раньше не было, что я порой не узнаю знакомые места. Помимо Симферополя хочу побывать в Севастополе, Феодосии, в Саках и обязательно в Ялте», - отметила она.

Ранее бывшую главу глава МИД Австрии Карин Кнайсль удивило дружелюбие россиян. Она заявила, что многие жители Европы за улыбками скрывают свое негативное отношение к приезжим.

Книги Путешествия Туризм Крым Писатели
03 апреля 2024, 14:46
Пегова, Лавроненко и Крысанова получили звание народных артистов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ выдающимся деятелям культуры, среди которых актер Константин Лавроненко, балерина Большого театра Екатерина Крысанова и актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Ирина Пегова. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Всего звание народного артиста присвоили двадцати деятелям культуры в знак признания их значительных заслуг в сферах кино, музыки, театра, балета и цирка.

Константин Лавроненко известен своими ролями в таких фильмах, как «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория», «Кома» и сериале «Ликвидация».

Екатерина Крысанова блестяще исполнила на сцене Большого театра партии Маргариты в балете «Мастер и Маргарита», Жизель в одноименном балете и Эгину в «Спартаке».

Ирина Пегова запомнилась зрителям по фильмам «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа» и театральным постановкам «№ 13D», «Авлабар, или Новая Ханума», «Бег», «Истории любви».

Ранее активист Виталий Бородин потребовал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Он осудил артиста за «недостойное поведение».

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