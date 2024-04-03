Билли Айлиш и Ники Минаж подписали петицию против нейросетей в музыке

В письме артисты обратились к разработчикам. Они призвали остановить использование ИИ при создании музыки, аргументируя это тем, что такие действия умаляют стоимость труда живых исполнителей.

Основная проблема связана с возможностями ИИ воспроизводить голоса без разрешения самих исполнителей. В письме сказано, что в эпоху стриминговых сервисов, когда музыкантам и так приходится бороться за место под солнцем, нейросети создают для них новую угрозу.

Музыканты подчеркнули неэтичность использования ИИ для замены их голосов. Это может нанести вред всей музыкальной индустрии и ее восприятию как артистами, так и поклонниками.

В Москве каждое третье предприятие активно использует роботов и искусственный интеллект. Новые технологии применяют как на производстве, так и в аналитике.