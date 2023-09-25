Бастующие с мая сценаристы Голливуда добились нового трехлетнего контракта

Читайте нас в:

Переговоры Гильдии сценаристов США с Альянсом кино- и телепродюсеров длились пять дней подряд и завершились 24 сентября. Они обсудили с юристами изменения в так называемом минимальном базовом соглашении, в том числе порядок использования генеративного искусственного интеллекта в производстве контента.

«Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной - она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства», - объявил переговорный комитет.

Сценаристы объявили забастовку 2 мая, когда истекло действие очередного контракта. Их не устраивали зарплата, соблюдение авторских прав и условия работы со стриминговыми сервисами. В гильдии предупредили, что остановят протесты только после того, как новые пункты документа окончательно утвердят.