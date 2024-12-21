Балерина Ирена Баженова умерла после продолжительной болезни

Посетитель галереи в Петербурге, где проходит выставка Петрова-Водкина, сделал неожиданное открытие. Под портретом дочери художника Елены он обнаружил неизвестный натюрморт, сообщило издание Gazeta.SPb.

«Работу передали в центр художественной экспертизы для проведения рентгеновского исследования», - отметили в публикации После проведения экспертизы стало известно, что первоначально на холсте был изображен натюрморт с рыбой, написанный в 1922 году. По задумке художника, композиция была горизонтальной.

Выставку, посвященную творчеству Кузьмы Петрова-Водкина, открыли в Петербурге во второй половине ноября. Она будет работать до середины марта 2025 года.

Ранее во время реставрации картины «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина обнаружили неизвестный эскиз. Уникальную находку сделали в Музее Победы в Москве.