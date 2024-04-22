Автором текстов Кена Хексли оказался бизнесмен из Барнаула

Бизнесмен, генеральный директор завода «Плавыч» и обладатель титула «Лучший меценат Барнаула» случайно встретил Хенсли в аэропорту Испании в 2018 году. После этой встречи он пригласил рокера на частное мероприятие и позже предложил ознакомиться с его стихотворениями.

Затем Хенсли взялся за адаптацию и перевод стихов Емелина, из которых впоследствии были выбраны тексты для альбома. Название «Моя книга ответов» вдохновлено одним из стихов Емелина о переживаниях в дни молодости, проведенные в больнице после травмы.

Кен Хенсли скончался в 2020 году в возрасте 75 лет, а его последний альбом, содержащий стихи Емелина, был выпущен после его смерти в 2021 году.

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