Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах

По словам Гараева, он давно мечтал написать книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Проблема в том, что женщины не очень охотно делились воспоминаниями на эту тему. Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Гараев не назвал дату выхода о женских бандах, но отметил, что выйдет она в издательстве Individuum.

Ранее журналист Манэ Варданян рассказал, почему в общество вернулся культ 90-х годов. По его словам, фильм режиссера Жоры Крыжовникова напомнил старшему поколению воспоминания, а молодому показал яркие образы того времени - дубленки, ушанки, яркие спортивные костюмы и культовые кроссовки Adidas. По этой причине торговые онлайн-площадки заполонили объявления о продаже вещей в стилистике сериала.