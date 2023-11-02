Артистам балета пришлось сбежать Украины из-за запрета на средство «мягкой силы» России

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Минкультуры Украины потребовало от своих учреждений бойкотировать русскую классику. Из-за этого в Национальной опере в Киеве перестали исполнять произведения композитора Петра Чайковского. Главный хореограф Виктор Литвинов и некоторые артисты поддержали решение властей.

«Балет - одно из самых сильных средств „мягкой силы“ России. У нас говорят: сначала приходит балет, а потом - танки», - сказала прима-балерина Виктория Зварич.

Для того чтобы продолжать гастролировать некоторым украинским коллективам пришлось уехать за рубеж. Они заявили, что это позволит оставаться в форме, иметь возможность репетировать и выступать.

Достояние русской культуры пытались отменить на Западе. Президент России Владимир Путин заявил, что искусство оказалось в центре геополитического противостояния.