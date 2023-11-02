02 ноября 2023, 07:32

Артистам балета пришлось сбежать Украины из-за запрета на средство «мягкой силы» России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Власти Украины запретили исполнять постановки русского балета, назвав их средством «мягкой силы» России. Местным труппам пришлось бежать заграницу, чтобы продолжать выступать, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

Минкультуры Украины потребовало от своих учреждений бойкотировать русскую классику. Из-за этого в Национальной опере в Киеве перестали исполнять произведения композитора Петра Чайковского. Главный хореограф Виктор Литвинов и некоторые артисты поддержали решение властей.

«Балет - одно из самых сильных средств „мягкой силы“ России. У нас говорят: сначала приходит балет, а потом - танки», - сказала прима-балерина Виктория Зварич.

Для того чтобы продолжать гастролировать некоторым украинским коллективам пришлось уехать за рубеж. Они заявили, что это позволит оставаться в форме, иметь возможность репетировать и выступать.

Достояние русской культуры пытались отменить на Западе. Президент России Владимир Путин заявил, что искусство оказалось в центре геополитического противостояния.

Театры Украина
02 ноября 2023, 04:09
Досадный киноляп обнаружили спустя полвека в фильме «Доживем до понедельника»
Читайте нас в: Google Новости
С момента выхода в широкий культовой «школьной саги» «Доживем до понедельника» прошло 55 лет. Спустя более чем полвека корреспондент «Московского комсомольца» обнаружил в картине досадную фонографическую ошибку, которую допустил главный герой в исполнении Вячеслава Тихонова.

Учитель истории Илья Семенович представлен в картине как безупречный, образованный интеллигент. Но он допустил ошибку, рассказывая ученикам о восстании на крейсере «Очаков».

«Приходят революционные моряки с крейсера „Очаков“ и говорят: „Вы нужны флоту и революции“. А ты знаешь, что бунт обречен, ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии, со скоростью восемь узлов в час не выстоит», - рассказывает герой Тихонова.

Слух резанула фраза «восемь узлов в час». Школьный учитель, далекий от морской тематики, допустил ошибку, правильно - «восемь узлов». Узел в морской терминологии означает скорость в милях в час.

Историк, специализирующийся на морской тематике Дмитрий Мазур подтвердил, что такая ошибка весьма распространена среди «сухопутных» людей.

Роль Гоши в картине «Москва слезам не верит» едва не стала роковой для Алексея Баталова. В погоне за достоверностью режиссер нанял спортсменов, которые в сцене драки едва не покалечили актера.

Кино Фильмы
31 октября 2023, 16:37
Москвичей пригласили на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Музее В. А. Тропинина 3 ноября откроется выставка под названием «Абрамцево. Искусство или жизнь», посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители увидят 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево», включая знаковые работы таких художников, как Константин Коровин, Михаил Нестеров и Илья Репин. Среди экспонатов будет финальный эскиз картины «Аленушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, живописные произведения и многое другое.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника «Абрамцево», которое будут отмечать в 2023 году, а также к 55-летию Музея В. А. Тропинина, которое отпразднуют в 2024 году.

Ранее стало известно, что свыше 60 картин Ивана и Алексея Букакиных представят на выставке в Коломне.

Выставки Музеи Москва 2023
31 октября 2023, 11:23
Технологии и мечты. Выставка «Первые в России — стране возможностей» откроется на ВДНХ
Пресс-служба дирекции участия Движения Первых в выставке-форуме
Читайте нас в: Google Новости
Временная экспозиция «Первые в России — стране возможностей» откроется в отреставрированном павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 4 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Совместная экспозиция Движения Первых и платформы «Россия — страна возможностей» в восьми залах продемонстрирует посетителям достижения страны через отражение прошлого, настоящего и будущего.

Как пояснил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, в павильоне № 1 восстановили фасады, интерьеры, внешнее убранство. Временная экспозиция не нарушит его исторический облик, работы идут в соответствии с требованиями строительного контроля.

Подробнее узнать об экспозиции и зарегистрироваться для посещения интерактивного пространства можно на платформе expo.pervye.ru , почитать о выставке-форуме «Россия» - на сайте russia.ru.

По его словам, уникальные технологические решения позволят каждому гостю интерактивного пространства создать визуальную проекцию собственной мечты.

Главная идея выставки в том, что мечта - это начало любого открытия. Гости смогут познакомиться с проектами Движения Первых и платформы «Россия - страна возможностей», принять участие в образовательных и культурно-развлекательных мероприятиях.

Традиции и новшества Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что хотя ВДНХ обычно ассоциируется с историей, посетителей ждет «сочетание традиций и новшеств».

«Например, „купол мечты“ - это только малая часть экспозиции павильона, которая раскроет главную идею нашего проекта и позволит визуализировать свою мечту», - продолжил он.

На выставку приглашают как взрослых, так и детей.

Павильон площадью более 9,3 тысячи квадратных метров, где развернется экспозиция, находился на реконструкции с 2014 года и откроется впервые после масштабных работ. Реставраторы вернули ему облик 1954 года.

Продолжается оформление входной группы и самой экспозиции.

«Зрители узнают о современных технологиях, которые меняют нашу жизнь, о выдающихся людях, пример которых вдохновляет современную молодежь, о том, как мечты прошлых поколений стали сегодняшними достижениями нашей страны», - рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
30 октября 2023, 11:20
Культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В День народного единства, 4 ноября, в Москве состоится традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках мероприятия пройдет более 170 событий.

«Тема акции в этом году - „Россия объединяет“», - отметила Сергунина.

Более 100 городских площадок, включая Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и другие присоединятся к мероприятию.

Москвичей будут ждать театрализованные экскурсии, кинопоказы, концерты и мастер-классы. Для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее жителям столицы сообщили, что музей под открытым небом откроют на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада.

Музеи Москва 2023

Новости по теме