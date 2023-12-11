11 декабря 2023, 15:09

Археологи нашли в Москве почти девять тысяч уникальных находок

РИА «Новости»
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С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них — почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тысяч квадратных метров», - сообщил он.

С января ученые обнаружили более 8900 индивидуальных находок. Среди них - серьга XVIII века с Яузской улицы, сделанная из необычного белого металла со вставкой из стекла, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города.

«Специалисты считают, что это уже признаки городской культуры. Москва тогда была крупным городом», - отметил глава ведомства.

Археологам удалось обнаружить игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них - почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Археология Москва 2023
09 декабря 2023, 14:05
Нарушений закона в сериале «Слово пацана» не нашли
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Проверка Роскомнадзором сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашла нарушений действующего законодательства России. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по налогам и сборам Наталья Орлова.

Роскачество Сериалы Госдума РФ
07 декабря 2023, 11:18
Работы выдающихся живописцев представят на выставке в Москве 7 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цель выставки - познакомить зрителей с художниками, в чьи работах видны патриотизм и любовь к родине. На экспозиции покажут творения авторов, которые причислены к классической русской реалистической школе живописи.

«Русская живописная школа во всех ее проявлениях, в великих именах, объединениях есть и отражение, и одна из основ русской духовности», - поделился один из участников выставки, живописец Вячеслав Плотников.

В картинах живописца Алексея Гарина гости смогут увидеть радость от осмысления мира и воодушевление от гармонии изображенной природы. А пейзажи Леонида Милованова позволят погрузиться в одухотворенность естества России.

Заслуженный художник Татьяна Бусырева - независимый последователь русской гуманистической традиции. При всей эмоциональной сложности образной структуры ее работы стройные и искренние.

Выдающийся живописец Олег Молчанов - один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности. Писатель Валентин Распутин отзывался об его искусстве как о чистой, доброй, спокойной и располагающей к размышлению истине.

Среди мастеров выставки будут работы автора, не получившего специального образования, - Владимира Маслова. Художник придумал свой собственный экспрессивный язык, описав патриархальное бытование русской деревни и русской провинции.

Художник Сергей Сергеев выбрал стиль в жанрах пейзажа природы, натюрморта и портрета. В его произведениях можно прочувствовать атмосферу радости и света.

Также работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве.

Выставки Художники Москва 2023
05 декабря 2023, 17:30
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Артисты проекта «Музыка в метро» будут и дальше давать концерты в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Шоу пройдут с 5 до 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало каждого из них — в 18:30. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, аккордеонист Юрий Пашалы представит свою программу слушателям 5 декабря. В его многогранном репертуаре есть музыка на любой вкус: от классических мелодий до французского шансона.

Скрипач Александр Демидов обрадует публику 6 декабря. Музыкант и композитор играет как авторские инструментальные произведения, так и хиты поп- и рок-музыки. Пассажиры московского метро уже очень хорошо знают его.

Антонина Синицина, виртуозно владеющая балалайкой, исполнит народные песни 12 декабря. Она выступает как одна, так и в составе ансамбля «Гармония».

Профессиональная арфистка Татьяна Виговская сыграет для посетителей выставки-форума классику 13 декабря. Москвичи послушают романтичные и популярные мелодии, композиции из известного кино и джаз.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем участвовали 254 музыканта. Всего за пять сезонов провели более 350 тысяч выступлений. 24 ноября завершились открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро».

Ранее двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» получил особый подарок.

Артисты проекта «Музыка в метро» будут и дальше давать концерты в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Шоу пройдут с 5 до 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало каждого из них - в 18:30. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музыка Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
05 декабря 2023, 09:07
Собянин поздравил с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой
РИА «Новости»
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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех горожан с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

«Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны», - подчеркнул градоначальник.

Мэр города также напомнил, что заслуга бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы останется в сердцах навсегда, а пример фронтовиков и тружеников тыла мотивирует людей преодолевать трудности и идти к победе сегодня.

Собянин поблагодарил ветеранов за драгоценные уроки храбрости и смелости и добавил, что Россия гордится воинами тех лет. Он пожелал им никогда не терять бодрость духа, сохранять сердечное тепло и благополучие и прожить долго.

В честь памятной даты покажут светотехническое шоу «День Победы» в павильоне «Макет Москвы» 5 и 9 декабря.

Ветераны Сергей Собянин Великая Отечественная война Москва 2023

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