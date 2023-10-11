Анджелина Джоли исполнит роль оперной дивы Марии Каллас

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Голливудская актриса Анджелина Джоли исполнит главную роль в байопике режиссера Пабло Ларраина о культовой греческой оперной певице Марии Каллас. Как сообщило издание Deadline , картина расскажет о жизни певицы, которую называют настоящей дивой.

Проект получил название «Мария». Сейчас он находится на стадии подготовки к съемкам. Сценаристом картины выступил Стивен Найт.

Ларраин представил два первых снимка Джоли в роли Марии Каллас.

Фильм будет основан на реальных событиях. Зритель увидит на экранах бурную, красивую и трагическую историю жизни Марии Каллас, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже. Проходить съемки картины будут в четырех городах: Париже, Греции, Будапеште и Милане.

Костюмы для героини Джоли в проекте создали на основе оригинальной одежды Марии Каллас.

В мае Джоли заявила, что запускает собственный модный дом. Он будет носить название Atelier Jolie. Идеи для нарядов будут придумывать сами клиенты. Затем креативная команда воплотит их в жизнь. На такой шаг, по словам актрисы, ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.