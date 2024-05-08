08 мая 2024, 16:10

Анатолий Кот рассказал о съемках в новом сериале «Истребители. Битва за Крым»

РИА «Новости»
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На канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». В роли командира полка выступил Игорь Петренко, а его антагониста — представителя НКВД — сыграл Анатолий Кот. В интервью РИА «Новости» он рассказал о работе над фильмом и своем подходе к исполнению ролей отрицательных персонажей.

На канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». В роли командира полка выступил Игорь Петренко, а его антагониста - представителя НКВД - сыграл Анатолий Кот. В интервью РИА «Новости» он рассказал о работе над фильмом и своем подходе к исполнению ролей отрицательных персонажей.

Сериал повествует о 1944 годе, когда перед важным наступлением на Крым в Анапу перебросили истребительный полк под руководством Александра Романова (в исполнении Петренко). В одном из воздушных боев герой захватывает вражеский самолет новой модели, который затем отправляют в конструкторское бюро для разработки нового советского истребителя Як-9У.

Со временем сам Романов оказывается в бюро, где встречает Елену Сотникову (Екатерина Вилкова) и влюбляется в нее. Все это время ему противостоит представитель НКВД Владлен Сорокин, роль которого досталась Коту. Артист признался, что ему нравится работать над персонажами-антагонистами.

«Это моя профессия - оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе - совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит», - рассказал актер.

Он отметил, что его любимый фильм о Великой Отечественной - «Двадцать дней без войны».

Премьера еще одного фильма о войне «Адмирал Кузнецов» состоится на медиаплатформе «Смотрим». Он также выйдет в эфире телеканала «Россия».

Сериалы Кино Актеры
08 мая 2024, 17:44
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России
Global Look Press
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Новая лента британского кинорежиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая. Помимо кинотеатров, фильм появится на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

Сюжет картины разворачивается в 1942 году. Группа отважных авантюристов объединяется в секретное боевое подразделение. Их миссия - смелая операция против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил в качестве сопродюсера фильма.

«Студия - не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи - „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“», - отметили в «Кинопоиске».

Сначала Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение. Однако затем изменило свое решение.

Кино Голливуд Фильмы
08 мая 2024, 16:53
«К музыке не имеет отношения». Пригожин объяснил, почему не стал смотреть Евровидение
РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин не стал смотреть Евровидение из-за политизированности конкурса. На это он указал в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам продюсера, он не видит смысл следить за шоу, на котором не представлена Россия. И как музыкальное событие конкурс давно не воспринимает.

«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», - сказал Пригожин.

Продюсер усомнился, что от выступающих на Евровидении можно услышать что-то новое.

«Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер», - отметил он.

Пригожин также ответил на вопрос об организации Интервидения - российского аналога Евровидения. Он готов стать одним из разработчиков конкурса.

«Позовут организовать - организуем легко. Позовут принять участие - примем участие, не позовут - посмотрим со стороны», - резюмировал продюсер.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он хочет провести конкурс уже в 2024 году.

Евровидение Музыка Иосиф Пригожин конкурсы Шоу-бизнес
08 мая 2024, 11:12
Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли
Global Look Press
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Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг слухи о концерте рэпера Канье Уэста в «Лужниках» в Москве. Об этом он сообщил 360.ru.

По словам промоутера, пару месяцев назад музыкант заявил, что может приехать и выступить в России. Узнав об этом, многие организаторы начали искать его представителей, чтобы предложить Уэсту организовать концерт в Москве. Однако эти попытки закончились ничем.

«Я звонил сегодня утром в „Лужники“. Естественно, они опровергли эту информацию. С ними никто не вел переговоры, никакого договора нет. Никакого концерта Канье Уэста в „Лужниках“ не будет», - констатировал Ратников.

Организатор заметил, что россиянам не стоит ждать крупных концертов в ближайшее время.

«Нас не ждут никакие концерты ни в каком обозримом будущем никаких мировых артистов», - заявил собеседник 360.ru.

СМИ сообщали, что контракт с рэпером уже подписали. Уэст якобы собирался выступить в столице в свой 47-й день рождения.

Концерты Россия Канье Уэст Москва
08 мая 2024, 10:36
Букмекеры перечислили вероятных победителей Евровидения
РИА «Новости»
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Стали известны предполагаемые победители музыкального конкурса Евровидение-2024 по версии букмекеров. Об этом сообщил «РБК».

Лидером ставок назвали Хорватию благодаря выступлению певца Марко Пуришича, более известного как Baby Lasagna. Он представит композицию Rim Tim Tagi Dim. Вероятность его победы оценили в 36%.

Если артист сможет занять первое место, Хорватия впервые выиграет Евровидение. За последние 20 лет стране девять раз не удавалось пройти в финал.

Вторым кандидатом стал представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Его шанс на победу оценили в 16%. Швейцария одерживала победу на Евровидении дважды: в самом первом конкурсе в 1956 году, а после - в 1988-м, благодаря Селин Дион.

На третьей строчке расположилась итальянская певица Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. Италия последний раз выигрывала Евровидение в 2021 году.

Украина в лице дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria заняла четвертое место в прогнозах. Вероятность успеха страны составила 8%. У украинцев на счету три победы.

Самые высокие шансы занять пятое место у Испании. Электропоп-дуэт Nebulossa исполнит композицию Zorra, а риск их проигрыша оценили в 23%.

Первый полуфинал конкурса состоялся 7 мая. В следующий этап прошло 10 исполнителей.

В этом году организаторы запретили зрителям палестинские флаги и лозунги.

Евровидение Песни Музыка конкурсы

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