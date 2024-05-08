Анатолий Кот рассказал о съемках в новом сериале «Истребители. Битва за Крым»

На канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». В роли командира полка выступил Игорь Петренко, а его антагониста - представителя НКВД - сыграл Анатолий Кот. В интервью РИА «Новости» он рассказал о работе над фильмом и своем подходе к исполнению ролей отрицательных персонажей.

Сериал повествует о 1944 годе, когда перед важным наступлением на Крым в Анапу перебросили истребительный полк под руководством Александра Романова (в исполнении Петренко). В одном из воздушных боев герой захватывает вражеский самолет новой модели, который затем отправляют в конструкторское бюро для разработки нового советского истребителя Як-9У.

Со временем сам Романов оказывается в бюро, где встречает Елену Сотникову (Екатерина Вилкова) и влюбляется в нее. Все это время ему противостоит представитель НКВД Владлен Сорокин, роль которого досталась Коту. Артист признался, что ему нравится работать над персонажами-антагонистами.

«Это моя профессия - оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе - совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит», - рассказал актер.

Он отметил, что его любимый фильм о Великой Отечественной - «Двадцать дней без войны».

Премьера еще одного фильма о войне «Адмирал Кузнецов» состоится на медиаплатформе «Смотрим». Он также выйдет в эфире телеканала «Россия».