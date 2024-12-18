18 декабря 2024, 04:07

Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар»

Unsplash
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За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин. Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

За статус лучшего фильма в 2025 году поборются 15 картин.

Пресс-служба Американской академии киноискусств опубликовала шорт-лист 97-й премии «Оскар».

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 кинолент. Среди них «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна из Дании, «Универсальный язык» Мэттью Ранкина из Канады, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса из Бразилии, «Прикосновение» Бальтасара Кормакура из Исландии и «Эмилия Перес» Жака Одиара из Франции.

В шорт-лист категории «Оригинальная музыка» попали 20 композиций, среди которых «Битлджус Битлджус» , «Комната по соседству» и «Головоломка 2», в номинации «Оригинальная песня» - 15 композиций, в том числе Forbidden Road Робби Уильямса из фильма «Быть лучше» (Better Man).

Церемония награждения пройдет 2 марта 2025 года. В качестве ведущего выступит американский комик Конан О’Брайен.

Лучшим фильмом в 2024 году стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Он получил призы в семи номинациях, в том числе за режиссуру и операторскую работу.

США Кино Фильмы Музыка конкурсы Премия «Оскар»
16 декабря 2024, 11:59
Поврежденную вандалом картину Репина вернули в Третьяковку после реставрации
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Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в 2018 году была повреждена вандалом, после реставрации вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила РИА Новости министр культуры России Ольга Любимова.

Минкультуры РФ Третьяковская галерея
13 декабря 2024, 09:40
Героями просветительского проекта о джазе стали артисты из Москвы и Подмосковья
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Участники джазового фестиваля во Фрязине стали героями нового просветительского мультимедийного проекта о музыке. Он объединил как начинающих джазменов, так и признанных мастеров сцены, сообщило РИАМО.

Авторы спецпроекта исследовали историю джаза и его влияние на эмоциональное состояние, а опытные музыканты рассказали, как познакомились с направлением, поделились советами и развеяли популярные мифы.

«Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности - расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Народный артист России композитор Рашид Калимуллин заявил, что вокруг джаза по-прежнему существует много предрассудков и заблуждений.

«Проекты, направленные на популяризацию музыки, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция», - отметил он.

Всего в фестивале, состоявшемся 6 ноября, приняли участие более 100 юных джазменов от семи до 21 года. Мероприятие помогла реализовать программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Соорганизаторами выступили администрация Фрязина и Союз композиторов Евразии.

Россия Музыка Фрязино Газпром нефть
12 декабря 2024, 19:19
Выставка «Пространства Андрея Васнецова» пройдет в Российской академии художеств
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Российская академия художеств проведет выставку «Пространства Андрея Васнецова», посвященную 100-летию со дня рождения народного художника СССР, академика и члена Президиума РАХ. Гости смогут увидеть произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски автора из частных коллекций. Многие из этих работ покажут впервые.

Отдельный раздел выставки посвящен педагогике и включает в себя работы учеников мастера. Один из активных художников-шестидесятников, создавший так называемый «суровый стиль», был представителем прославленной династии Васнецовых. Его дед, Василий Михайлович Васнецов, был известным русским художником и профессором Императорской Академии художеств.

«Индивидуальный художественный почерк мастера позволил его произведениям войти в золотой фонд отечественной классики изобразительного искусства», - подчеркнули в пресс-службе РАХ.

Экспозиция продлится с 13 декабря 2024 по 30 марта 2025 года.

Несколько дней назад в Балашихе открылась выставка об истории усадеб России. Она представляет собой уникальную коллекцию, которая охватывает разнообразные архитектурные стили и исторические эпохи. Здесь можно увидеть величественные дворянские усадьбы, уютные мещанские домики, целые деревянные города, а также удивительно красивые фабрики и храмы.

Выставки СССР Художники
12 декабря 2024, 05:02
Цена комплекта из четырех билетов на «Щелкунчик» перевалила за миллион рублей
РИА «Новости»
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Большой театр в четверг ночью, 12 декабря, окончил торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет 28 декабря в 19:00. Аукцион продолжался более 17 часов, сообщило РИА «Новости».

Торги завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей, при начальной цене лота в 200 тысяч рублей. За эту цену покупатель получил места с 10-го по 13-е в 12 ряду партера.

Самый дорогой комплект из двух билетов с начальной ценой в 100 тысяч рублей купили за 420 тысяч рублей. Максимальной ставкой за одиночный билет в партер стали 105 тысяч рублей.

Ранее движение «Ветераны России» призвало руководство Большого театра направить деньги , вырученные с аукциона, в зону специальной военной операции. По мнению представителей движения, важно оценить, насколько оправдана практика проведения подобных аукционов и соответствует ли она духу текущего времени. Общественники пригрозили обратиться в ФАС.

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