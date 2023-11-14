14 ноября 2023, 03:08

Американцев напугала советская Баба-Яга из сказки «Морозко»

Кинопоиск
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В США на видеокассетах вышел советский фильм «Морозко» под названием «Джек Фрост». Американцы посчитали сказку страшной, об этом сообщил «Пятый канал».

Американцев в советской сказке напугала Баба-Яга, превращения Ивана, гриб-гном и санки в виде свиньи. Бабу-Ягу американцы назвали жуткой ведьмой с ужасным голосом, который может напугать даже взрослого человека. Некоторые считают, что эту «леденящую душу» сказку нельзя показывать детям «ни в коем случае».

«Боже, какая изобретательная фантазия у этих русских! Парень превращается в медведя, но влюблен в девушку, которая кажется школьницей, она не красится и не одевается столь вызывающе, как американки, и выглядит лет на 12», - пишут американцы в отзывах к фильму.

Избушку на курьих ножках назвали домом с ногами, а Морозко посчитали «жутким дедом», который «замораживает деревья и убивает бедных птичек». Американцы считают, что после просмотра такой сказки ночные кошмары гарантированы.

Зрители раскритиковали и Настеньку за ее скромность и покорность, и Марфушеньку за ее вызывающий макияж.

Фильм «По щучьему велению» занял восьмое место в рейтинге самых кассовых российских проектов. Причиной успеха назвали известность сказки и любовь создателей к персонажам.

США Кино Фильмы
13 ноября 2023, 02:45
Умерла советская и латышская актриса Мудите Шнейдере
kino-teatr.ru
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В Латвии в возрасте 88 лет умерла советская и латышская актриса Мудите Шнейдере. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Дайлес».

Мудите Шнейдере пришла в «Дайлес» сразу после окончания театрального факультета Латвийской государственной консерватории - в 1955 году. Этому театру актриса посвятила всю свою актерскую жизнь, проработав в нем 40 лет.

Тогда же, в 1955 году Мудите Шнейдере снялась в кино, сыграв Лиену в «Весенних заморозках». Также она сыграла в фильмах «Причины и следствия», «Спасибо за весну», «Эта опасная дверь на балкон», «День без вечера» и «Личная жизнь Деда Мороза».

Латвия Кино
12 ноября 2023, 23:16
Ушел из жизни создатель «Детективного агентства „Лунный свет“» Роберт Батлер
Кинопоиск
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В Лос-Анджелесе скончался трехкратный обладатель премии «Эмми», режиссер и продюсер Роберт Батлер, создавший ряд популярных и даже культовых сериалов. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Родные Батлера сообщили изданию, что режиссера не стало 3 ноября - за две недели до его 96 дня рождения. О причинах смерти не сообщается.

Роберт Батлер стоял у истоков таких культовых сериалов как «Детективное агентство „Лунный свет“» с Брюсом Уиллисом, «Звездный путь», «Бэтмен», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Также он работал над телепроектами «Коломбо», «Сумеречная зона», «Миссия невыполнима», «Турбулентность» и многими другими.

Батлер был дважды удостоен премии «Эмми» за лучшую режиссуру драматического телесериала: в 1973 (сериал «Печальный рыцарь») и 1981 году («Блюз Хилл-стрит»). В 1974 году получил эту премию как лучших режиссер года.

США Сериалы Кино Режиссер
12 ноября 2023, 20:40
Сайт Большого театра не выдержал наплыва желающих купить билет на «Щелкунчика»
Телеканал «360»
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Открывшаяся онлайн-продажа на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привела к перебоям в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях. Предупреждение о нестабильной работе сайта появилось на главной странице.

«Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета „Щелкунчик“ возможны перебои в его работе», - указали в сообщении.

В администрации добавили, что специалисты начали работать над устранением неполадок. Тем, кто столкнулся с проблемами в работе онлайн-касс, предложили зайти на сайт позднее.

Повышенный спрос на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привели к огромным очередям около Большого театра. В минувшую пятницу, 10 ноября, источник «360» сообщил, что одной стоящей в кассу женщине стало плохо. Из-за ограниченного числа билетов люди проводят в очереди за покупкой несколько часов и даже дней.

Ситуацией воспользовались перекупщики, которые начали продавать места в очереди. Суммы варьируются от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от близости к кассе.

Театры Москва 2023
12 ноября 2023, 01:52
Новый киноляп нашли в фильме «Титаник»
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Поклонники художественного фильма «Титаник» обнаружили новый киноляп. В этот раз они указали на метаморфозы с одеждой героя Леонардо Ди Каприо, сообщил РБК.

В одной из сцен у героя Леонардо Ди Каприо - Джека - происходят странности с одеждой. Это можно заметить в эпизоде, когда молодой человек прикован к трубе, а Роза пытается его освободить. Круизный лайнер тогда уже получил пробоину и начал тонуть.

Видно, что на Джеке надеты брюки на подтяжках и рубашка. На моменте, когда девушка смогла его освободить, оператор навел камеру на главного героя. И здесь уже видно, что подтяжки исчезают. Поклонники ленты предположили, что дубли сцены могли снимать в разное время.

Ранее зрители нашли сразу три коноляпа в советском фильме «Кавказская пленница». Причем все они оказались в одной сцене, когда герой Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы ведут себя странно.

Кино Фильмы

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