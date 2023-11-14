Американцев напугала советская Баба-Яга из сказки «Морозко»

Американцев в советской сказке напугала Баба-Яга, превращения Ивана, гриб-гном и санки в виде свиньи. Бабу-Ягу американцы назвали жуткой ведьмой с ужасным голосом, который может напугать даже взрослого человека. Некоторые считают, что эту «леденящую душу» сказку нельзя показывать детям «ни в коем случае».

«Боже, какая изобретательная фантазия у этих русских! Парень превращается в медведя, но влюблен в девушку, которая кажется школьницей, она не красится и не одевается столь вызывающе, как американки, и выглядит лет на 12», - пишут американцы в отзывах к фильму.

Избушку на курьих ножках назвали домом с ногами, а Морозко посчитали «жутким дедом», который «замораживает деревья и убивает бедных птичек». Американцы считают, что после просмотра такой сказки ночные кошмары гарантированы.

Зрители раскритиковали и Настеньку за ее скромность и покорность, и Марфушеньку за ее вызывающий макияж.

Фильм «По щучьему велению» занял восьмое место в рейтинге самых кассовых российских проектов. Причиной успеха назвали известность сказки и любовь создателей к персонажам.