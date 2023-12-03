Александр Сокуров объявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка»
Народный артист России Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры. В беседе с News.ru он объяснил, что это произошло из-за запрета Минкультом России его фильма «Сказка».
Сейчас Сокуров не работает над новыми проектами. Он заявил, что ему нельзя снимать и показывать кино в России.
«Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», - сказал режиссер.
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила фильм «Сказка» на видеохостинге YouTube. Она уточнила, что закрытый показ киноленты прошел в Москве еще 19 ноября. «Сказка» - это особенный и уникальный фильм, добавила Собчак.
В центре сюжета киноленты оказались события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представили сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.
Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале «Каро.Арт». Организаторы мероприятия подтвердили отмену сеанса, не уточнив причину.