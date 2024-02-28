28 февраля 2024, 20:07

Александр Македонский по прозвищу Шалун. Как делается новая история

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Американская компания Netflix выпустила сериал о царе Александром Македонском. Историю презентовали как документальную, но что получилось по итогу? Великого полководца изобразили гомосексуалистом, и все внимание зрителей старались фокусировать только на этом. Своей оценкой провального проекта с «360» поделился писатель и публицист Платон Беседин.

Далее - его прямая речь.

Netflix, штампующий сериалы один за другим (так часто, что кажется, будто кругом один только Netflix) взялся за весьма заманчивый и более чем предсказуемый вариант - слепил историю об Александре Македонском.

До этого, пожалуй, самой известной экранизацией жизни великого завоевателя была лента Оливера Стоуна с Колином Фаррелом в главной роли. Но то был художественный фильм, а вот Netflix переиграл ситуацию и снял как бы документальный фильм, разбавленный драматическими вставками.

Бафомет, как известно, по одной из версии, андрогин - и именно таких андрогинов воспитывает или реально, чисто физиологически, плодит современная социокультурная матрица. В том числе и при помощи вот таких сомнительных, но весьма показательных с точки зрения банальности зла сериалов.

*ЛГБТ-движение - признано в России экстремистским и запрещено.

Причем не всегда доносится, чем реально занимался и прославился тот или иной человек, кроме того, что был геем. Таким нехитрым, но довольно эффективным способом выстраивается убийственная цепочка, в которой талантливый человек автоматически равно гей.

Однако именно таков дух времени и таково воспитание в соответствии с этим духом времени. Я бы даже сказал, почти инкубаторное выращивание людей, которые не знают ни истории, ни культуры, но зато буквально зациклены на вопросах идентичности.

С той разницей, что в конечном счете никакой особой идентичности новому обществу не предлагается - наоборот, планируется стандартизировать и отформатировать всех по единому образцу.

Например, стратегический талант Александра в новой работе Netflix не отражен совершенно - люди бьются, точно в английском пабе, стенка на стенку. А драматические вставки скорее бы подошли какой-нибудь дешевой мелодраме с мистическим уклоном. Все эти кровавые знамения - это вам в «Сумерки», господа.

Однако вот с чем действительно заморочились создатели сериала, так это с гомосексуальностью Александра Македонского. Данный аспект подан в сериале и так, и эдак - заход то с одного голубого ракурса, то с другого.

А, зрители, вы не поняли, что Александр Македонский был геем? О как! Сейчас мы вам еще раз подробно объясним и напомним. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще, был геем Македонский или нет, доподлинно неизвестно, хотя, скорее, был. Но тут ведь фокус - и в Netflix это прекрасно понимали - в другом.

Это один из краеугольных камней в фундаменте запрещенной в России ЛГБТ*-пропаганды. Это то, что когда-то сделало гомосексуальность модной и привлекательной.

И если раньше это делалось хоть и навязчиво, но все равно несколько осторожно и завуалировано, то сейчас реализуется напрямую, без каких-либо экивоков. При этом отбрасывается, как мы видим по тому же сериалу «Александр: становление бога», любая другая составляющая.

Сериалы ЛГБТ
28 февраля 2024, 04:43
Появился трейлер сериала «Морозко», где Аглая Тарасова ищет идеального донора спермы
РИА «Новости»
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Появился трейлер нового комедийного сериала Юлии Лысовой «Морозко», главная героиня которого в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой ищет идеального донора спермы на футбольном поле в последний день перед наступлением климакса. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2024 года, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

По сюжету героиня Тарасовой вроде бы является успешной девушкой, которая работает на телевидении. При этом ей не нравится то, чем она занимается, нет ни семьи, ни друзей, а только чучело хорька, которое она держит в своей съемной квартире.

Все меняется, когда доктор сообщает ей неутешительный диагноз. У нее остался только один день, чтобы зачать ребенка и успеть стать матерью. В баре она знакомится с героем Никиты Ефремова, который приводит ее на футбольное поле для подбора подходящей кандидатуры.

По словам режиссера-постановщика и автора сценария Юлии Лысовой, сериал был написан на основе личной и семейной истории. Именно это заинтересовало и актеров, сыгравших главных героев.

«Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история», - призналась Тарасова.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику , отметив, что после переделки знакомые герои становятся какими-то «мутантами».

Трейлеры Фильмы Россия Актеры
26 февраля 2024, 11:01
Умер актер из сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов
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На 58-м году жизни скончался известный актер театра и кино Павел Поймалов. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в труппе которого артист состоял с 1992 года.

Актер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Причина его смерти не называется.

«О дне прощания сообщим дополнительно», - отметили в театре.

Поймалов был выпускником драматического отделения Горьковского театрального училища, а также учился на режиссерско-актерском курсе ГИТИСа.

За время своей работы в МТЮЗ он сыграл множество разнообразных ролей, в том числе Анучкина в «Женитьбе», Жадова в «Доходном месте», Репортера в «Собачьем сердце».

Помимо работы на театральной сцене, Павел Поймалов играл в более чем 40 кинопроектах, включая такие, как «Каменская», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Сделка», «Угон», «Аферисты», «Смерть шпионам», «Город», «Последняя электричка», «Призраки прошлого», «Императрицы» и другие.

Театры Актеры
25 февраля 2024, 23:49
В «Самой обаятельной и привлекательной» заметили киноляп с наушниками Абдулова
Freepik
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В знаменитом советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» обнаружили примечательный киноляп. На это обратили внимание авторы материала РБК.

Ошибку увидели в сцене с Володей Смирновым, которого сыграл актер Александр Абдулов. Его герой был модным молодым человеком и одна из показательных деталей - наушники, в которых персонаж часто слушал музыку.

Именно с ними обнаружили неточность в эпизоде к концу фильма. Там снимали сцену, где Михаил Кокшенов в роли Леши Пряхина высказывал Володе за его неправильный поступок с билетами на концерт. Смирнова одели в рубашку и черную жилетку.

Вместе с ними стоял женатый ловелас Миша Дятлов, его сыграл Леонид Куравлев. Трое мужчин находились у автомата с водой, когда к главной героине Наде (Ирина Муравьева) пришел супруг Сусанны.

Троица у аппарата внимательно наблюдала за развитием событий, а Миша произнес уже ставшую популярной фразу «Продолжаем пить». После этого кадр сменили и у Володи Смирнова на шее чудесным образом появились наушники, которых еще секунду назад там не было. В следующем кадре чудеса не закончились - воротник рубашки героя небрежно расстегнулся.

Ранее киноляпы нашли в советском фильме «Неуловимые мстители». Неточность заметили в сцене с Данькой Щусем.

Кино Фильмы Музыка Актеры Леонид Куравлев
25 февраля 2024, 05:40
В «Неуловимых мстителях» нашли интересный ляп с Данькой
Freepik
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В советском фильме «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна нашли киноляп. На это обратили внимание журналисты РБК.

Ошибку заметили на 14-й минуте картины. На кадрах Буба Касторский, роль которого исполнил актер Борис Сичкин, выступает с куплетами перед зрителями на уличной сцене. В толпе находится Данька Щусь, его сыграл Виктор Косых, он внимательно слушал разговоры кумушек.

Воротник рубашки Даньки постоянно менял положение. В одном кадре он застегнут на все пуговицы и плотно прилегает к телу, а в другом - свободно болтается, оголяя шею героя.

Такая ситуация повторилась несколько раз. Как предположили авторы материала, сцену могли снимать в несколько дублей, поэтому пропустили особенность одежды.

Ранее похожий киноляп нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», где главную роль сыграла актриса Ирина Муравьева. Там у ее героини Нади верхние пуговицы на блузке жили своей жизнью - то расстегнуты, то застегнуты.

Одежда Режиссер Фильмы Актеры

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