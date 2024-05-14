Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Домогаров подал заявление в отдел кадров сегодня, 14 мая. Последний рабочий день известного актера наступит 28 мая. Директор артиста доставила документ в театр и подтвердила, что Домогаров больше не будет там появляться. Трудовую книжку заберет его адвокат.
Основным фактором, побудившим ведущего артиста покинуть труппу, стал его конфликт с новым художественным руководителем, Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Домогаров неоднократно заявлял, что их действия направлены на уничтожение репутации знаменитого учреждения.
Осенью народного артиста отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Причиной стало его участие в фестивале на Кипре.