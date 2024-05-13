Актрисе из фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую в театр

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По данным издания, готовясь к участию в постановке «9 ряд. 10, 11 место» в московском МХТ имени А. П. Чехова, у 80-летней артистки резко повысилось артериальное давление.

Коллеги рассказали журналистам, что за два дня Теняковой стало плохо уже второй раз. Причиной ухудшения самочувствия актрисы назвали сильное волнение.

Mash добавил, что медики быстро приехали к пациентке и оказали всю необходимую помощь. В больницу забирать народную артистку России не стали.

Тенякова получила известность благодаря ролям в таких картинах, как «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и «Следствие ведут знатоки».

Ранее в Болгарии пострадала певица Лолита Милявская. Она пожаловавшись на серьезные ожоги, которые получила, когда занималась садоводством.