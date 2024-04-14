Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни

Вышедший на экраны художественный фильм режиссера Алекса Гарленда «Падение империи» оказался не просто очередным боевиком с большим количеством кровавых жертв. Он раскрыл трансформацию человека, у которого страшная реальность пробудила живущих в душе чудовищ. Посмотревший картину писатель Платон Беседин увидел в ней воплощение фразы немецкого философа Фридриха Ницше о бездне и в колонке для «360» задался вопросом, может ли такой сюжет стать реальным.

Да, в этом есть некоторое политическое несоответствие: вряд ли Калифорния и Техас могли бы объединиться в такой борьбе, но это, как говорится, детали.

Похоже, что режиссеру Алексу Гарленду кто-то из сильных мира сего (то самое Deep State?) дал карт-бланш: снимай, что хочешь, но донеси главное - если президент США (тут вероятен намек на Трампа) или кто-либо еще нас не послушается, то ему кирдык. Как и почти всей Америке.

Гражданская война в США - это, на самом деле, не главный пласт «Падения империи». Главное - то, что происходит в душах человеческих.

Культовый фотокорреспондент Ли Смит берет под шефство молодую, начинающую репортерку Джесси (Кейли Спейни).

Роль последней мне не очень понравилась, а вот то, как сыграла Ли блестящая Кирстен Данст, заслуживает всяческих похвал, восторгов и высших наград. Играет она не словами, а движениями, даже мельчайшим напряжением мышц - все по великому Мейерхольду.

Выгоревшая, разочаровавшаяся в профессии и людях, но пытающаяся сохранить человечность и милосердие женщина показана Кирстен запредельно убедительно.

И вот эта плоскость - то, как мутирует Джесси, вглядывающаяся в бездну, то, как меняется она по итогу местами с Ли - это лучшее, что есть в фильме.

Усатый журналист Джоэл, мечтающий взять интервью у президента США, говорит снайперу с накрашенными ногтями (правда, лак на них подтерся): - Так вы же не знаете, за кого он? - речь о стрелке, засевшем в доме.

А его напарник отвечает: «Ты совсем ничего не понял, здесь стреляют…» Далее - его прямая речь.

Да, говорить станут о Трампе и демократах , антитрамповское это кино или нет, но ключевое в «Падении империи» - вовсе не политика, а то, как меняется человек в разверзшемся аде, то, как борец с чудовищами, все по Ницше, сам становится чудовищем.

Вот это, на самом деле, делает ленту Алекса Гарленда фильмом действительно первого ряда. Все остальное, безусловно, тоже крайне важно, но оно уже идет после и, что называется, закрепляет пройденный материал.

Блестящее, почти образцовое кино, оставляющее много открытых «проклятых» вопросов.

Главный из них - подтвердится ли тезис Оскара Уайльда «жизнь только подражает искусству»? И если подтвердится, то как воплотится «Падении империи» (Civil War) в нашей реальной жизни? К просмотру обязательно! Гражданская война в «Падении империи» (в оригинале Civil War) показана максимально убедительно. Людей в этой реальности расстреливают и убивают исключительно за то, что те родились в Гонконге.

Это, на самом деле, так. В ленте стреляют и убивают все. И пусть вас не обманывают «ярлыки», «сепаратисты».

Оппоненты Вашингтона действуют и выглядят как профессиональная армия. При этом они максимально безжалостны.

Когда началась вся эта заварушка в Техасе, затем, в общем-то, сошедшая на нет, мой коллега бросил: «Вот выйдет на экраны „Падение империи“ - тогда и посмотрим».

Вообще при просмотре «Падении империи» понимаешь две вещи. Именно такую историю экспортировали США по всему миру. В борьбе за «свободу и демократию» люди расстреливали, убивали, вешали других людей. Крови, жестокости, насилия в ленте Гарленда реально много.

Однако, если зритель не лишился эмпатии, он все равно будет сочувствовать народу. В данном случае американскому. Иначе невозможно.

Просмотр «Падении империи» - это еще одно напоминание того, что война омерзительна, отвратительна, и ей нет и не может быть никаких оправданий. Гарленд тут очень убедителен.

Шикарные планы - брошенные машины, залитые кровью и краской здания, разбитые самолеты - создают одновременно апокалиптическую (в духе «Книги Илая» или «Дороги») и реалистичную атмосферу.

То, как сделана лента - это максимально серьезный уровень. Музыкальное сопровождение (правда, не хватило легендарной композиции Guns’n’Roses «Civil War»), работа с планами (приближение/удаление), построение композиции, выбор натуры - все на высоте.

В ленте Гарленда есть что-то от лучших образцов Терренса Малика и Френсиса Форда Копполы.