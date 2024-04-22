22 апреля 2024, 11:18

Актер Йозеф Лауфер умер после нескольких лет комы

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Чехословацкий и чешский эстрадный певец, актер театра, кино и телевидения Йозеф Лауфер скончался 20 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на продюсера ČTK Олдржих Лихтенберг, которому рассказала дочь певца Эстер.

В марте 2020 года артист перенес плановую операцию на сердце, которая прошла с осложнениями. Следующие четыре года он находился в коме в одном из пражских госпиталей, где умер от остановки сердца.

Йозеф Лауфер родился во Франции в 1939 году. Его отец был чешского происхождения, а мать была уроженкой Испании. Детство он провел в Англии, а позже семья перебралась в Чехословакию.

Артист выступал с музыкальной группой Golem и сыграл множество ролей в мюзиклах. С 1964 года он начал сниматься в кино, а в 1968-м записал первую сольную пластинку. За его плечами более 80 работ в телешоу и фильмах, таких как «Школа грешников», «Керосиновые лампы», «Мальчишки есть мальчишки», «День для моей любви», «Красавица и чудовище».

Кино Актеры
22 апреля 2024, 11:30
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавских политиков в Москве
РИА «Новости»
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На московском съезде молдавской оппозиции состоялось выступление российских исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артисты представили собравшимся два-три музыкальных номера. После завершения официальной части съезда аудиторию также порадовали выступления молдавских певцов.

Съезд состоялся в воскресенье в одной из гостиниц столицы. В рамках мероприятия заключили соглашение о формировании блока «Победа».

Оппозиция намерена выступить против вступления Молдавии в Евросоюз. Оппозиционный политик Илан Шор назвал происходящее в республике «тотальной узурпацией Западом». Он считает, что будущее страны не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС.

Филипп Киркоров Молдавия Оппозиция Николай Басков Москва
22 апреля 2024, 11:10
Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис
Global Look Press
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Британская актриса Саманта Дэвис, известная по роли гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», скончалась в возрасте 53 лет. О ее смерти сообщил супруг, Уорик Дэвис, на сайте киностудии Lucasfilm.

Дэвис ушла из жизни 24 марта, но общественности стало известно об этом позднее. Детали и причины ее смерти неизвестны.

«Самый открытый, теплый человек из всех, кого я знал. Ее уход оставил огромную дыру в наших жизнях и нашей семье. Я скучаю по ее объятиям. Она была уникальным человеком, ищущим во всем светлую сторону, она обладала тонким чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», - рассказал муж актрисы.

В фильмах о мире Гарри Поттера Саманта играла роль гоблина из банка «Гринготтс». Ее рост составлял всего 124 сантиметра. В последние годы жизни у актрисы были проблемы с подвижностью.

Кино Фильмы Гарри Поттер
22 апреля 2024, 10:37
Песня Марии Захаровой заняла первое место на конкурсе «Шансон года — 2024»
РИА «Новости»
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Песня под названием «Сила моя со мной», авторство которой принадлежит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, выиграла конкурс «Шансон года — 2024». Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Песня под названием «Сила моя со мной», авторство которой принадлежит официальному представителю МИД России Марии Захаровой, выиграла конкурс «Шансон года - 2024». Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Эту композицию Захарова написала для певицы Любови Успенской, которая за ее исполнение тоже получила приз - статуэтку «Золотой гриф». Церемония награждения состоялась в субботу в зале «Live Арена» в Подмосковье.

Этот трек стал третьим совместным проектом для Захаровой и Успенской. Презентация песни впервые прошла на юбилейном концерте певицы в феврале.

«И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», - рассказала автор о том, как был создан этот текст.

Помимо нее Захарова также создала для Успенской такие произведения, как «Я слишком тебя любила» и «Мольба». Она поделилась, что продолжит писать песни в будущем, хотя сама исполнять их не намерена.

Ранее певица Мари Краймбрери подарила песню музыканту Владимиру Преснякову. Она призналась, что очень волновалась перед тем, как отправить свое сочинение известному певцу и композитору.

Мария Захарова Песни Музыка Любовь Успенская конкурсы
22 апреля 2024, 00:22
«Своим примером». Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку
Телеканал «360»
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Латвийского рэпера Платину 19 апреля задержали прямо на концерте в Томске по наводке директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она обвинила исполнителя в пропаганде наркотиков в песнях. Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров в интервью ведущей «360» Анастасии Букреевой предложил спродюсировать главе ЛБИ собственный трек и показать, как должна звучать настоящая, приятная для всех музыка.

Мизулина вдет активную деятельность и многим помогает. Но молодежь - очень хрупкий слой населения. Если в словах и песнях есть реальная пропаганда наркотиков, с этим действительно нужно бороться. Но молодые люди много поют о любви к деньгам, девочкам, золоту и машинам - это всегда было и будет, отметил Ашуров. Он заявил, что Мизулина своим примером может показать, как нужно быть артистом.

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене, и какую музыку нужно доносить до зрителей. Мы сделаем ей очень мудные (атмосферные - прим. ред.) треки, сформируем ей интересный образ», - сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что латышского рэпера Платину депортируют из России. На артиста составили три административных дела - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка пребывания в стране.

Наркотики Молодежь Песни Режиссер Россия Музыка

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